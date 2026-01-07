SPOR

Arda Turan'dan Shelvey'nin ''Viski ve puro severdi'' iddialarına sert yanıt geldi!

Bir dönem ülkemizde Çaykur Rizespor ve Eyüpspor formaları giyen İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey, geçtiğimiz günlerde çıktığı bir programda eski teknik direktörü Arda Turan için ''Bana viski var mı?” dedi. Çünkü viskiyi çok severdi. Antrenmandan sonra masaya ayaklarını uzatıp puro ve viski içerdi.'' demişti. Shakhtar teknik direktörü Turan'dan konuya dair ilk açıklama geldi.

Burak Kavuncu

Daha önce ülkemizde Rizespor ve Eyüpspor'da forma giymiş Jonjo Shelvey geçtiğimiz günlerde ülke basınına önemli açıklamalarda bulunmuştu. Shelvey Eyüpspor'dan eski teknik direktörü Arda Turan hakkında flaş ifadelerde bulunmuş ve bu röportaj sosyal medyada gündem olmuştu. Şu an Shakhtar Donestk teknik direktörülüğü yapan Arda Turan'dan konuya dair açıklamalar gecikmedi.

ARDA TURAN'DAN YANIT GECİKMEDİ!

Arda Turan, Eyüpspor’da görev yaptığı dönemde eski bir futbolcusunun basına yaptığı açıklamaları üzüntüyle karşıladığını belirtirken, oyuncunun ailevi ve psikolojik sorunları sürecinde kendisine sınırsız izin ve destek sağlandığını, özel programlar uygulandığını ifade etti. İşte Arda Turan'dan Jonjo Shelvey'e yanıt...

''Eyüpspor’da görev yaptığım süre boyunca formamızı giymiş olan eski bir oyuncumuzun basına yaptığı ve ülkemizle ilgili “tespit” sınırlarını aşan açıklamaları üzülerek okudum. Benim çalışma prensiplerimin iki temeli vardır. Aileye saygı ve doğrudan iletişim.

Adı geçen oyuncu bana ailevi sorunları olduğunu ilettiği ilk andan itibaren; ona ailesini görebilmesi için süre sınırı olmayacak şekilde izin verdim, psikolojik destek için bizden ne talep ederse o şekilde yardımcı olabileceğimizi, benim için önce insani mutluluğun geldiğini belirttim. Antrenmanlarda ve maçlarda onu fiziken ve ruhsal olarak koruyabilmek için ekibimiz özel programlar çalıştı. O süreçte oyuncunun mahremiyetine saygı duyduğumuz için sessiz kalmıştık ama gelinen noktada yanıltıcı bir fotoğraf oluşmaması için bunu söylemek durumundayım. Tüm yaklaşımlarımıza rağmen adı geçen futbolcunun, takım doktorlarına haber vermeden ve görüş almadan ilaç kullanmaya devam ettiğini, antrenmanlardaki sıra dışı davranışlarından anladık.

Ben oyuncularımla yaptığım tüm özel toplantılara; konuşulanlara şahit olmaları açısından ekibimden bir profesyoneli dahil ederim. Adı geçen oyuncunun, benimle özel konuşmaları için tasvir ettiği ortamın gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Sözleşmeli futbolcumuz olduğu dönemde, profesyonel gerekliliği ısrarla yerine getirmemiş, buna rağmen her seferinde hoşgörüyle ve destek teklifiyle karşılanmış olan kişinin basına yaptığı bu asılsız açıklamaları başta kendime, o dönem tüm profesyonel desteği vermiş olan sağlık ekibimize, takım arkadaşlarına ve ülkemize saygısızlık olarak kabul ettiğimin bilinmesini isterim.

Kamuoyuna saygılarımla,

ARDA TURAN

"ARDA TURAN, VİSKİ VE PUROYU SEVERDİ"

Shelvey, İngiltere'de yayınlanan “Under the Cosh” programında Türkiye'de yaşadıklarını anlatmıştı...

Jonjo Shelvey, "Evet, Arda Turan deliydi. Kesinlikle deliydi. ('İyi anlamda mı kötü anlamda mı?' sorusu üzerine) Hayır, sadece deliydi. Tamamen akıl hastasıydı. Yani, sözleşmeyi imzalamadan önce onunla ilgili bir belgesel izledim. Ve tabii ki onun hakkında başka bir hikaye anlatacağım, Amazon'da yayınlanıyordu. İzlerseniz, Amazon'un Rooney ve onun gibi insanlar hakkında yaptığı belgeseller gibi. Arda Turan'ın da bir tane var ve bir video klibi var, bir barda kavga ediyor ve sonra kavgada yenilip yenilmediğini bilmiyorum ama eve gidip bir silah almış. Hastaneye girip adamı vurmaya çalışmış. Yemin ederim, belgeselde var. Çılgınca. Çılgınca, ama kavga ettiği videoları görüyorsunuz. Sahada ayakkabısını çıkarıyor, sonra yan hakeme atıyor, böyle şeyler yapıyor. O deli.

Sanki tek istediği şey odasına girip “John, seni seviyorum. Seni seviyorum” demekmiş gibi. “Bana viski var mı?” dedi. Çünkü viskiyi çok severdi. Antrenmandan sonra masaya ayaklarını uzatıp puro ve viski içerdi. Çılgınca. İngiltere'de böyle bir şey yaşamamıştım, anlıyor musun? Ama dürüst olmak gerekirse, oraya sadece bana çok iyi bir sözleşme teklif ettikleri için gittim." açıklamalarına bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Shakhtar Donetsk Arda Turan son dakika Jonjo Shelvey
