Arda Turan'dan Volkan Demirel paylaşımı

Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bırakan Volkan Demirel'e yeni görevinde başarılar diledi.
Volkan, 17 yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra geçtiğimiz hafta futbolu bırakmış ve sarı lacivertli takımda teknik ekipte görev almaya başlamıştı.
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