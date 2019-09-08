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Arda Turan'dan Volkan Demirel paylaşımı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 08.09.2019 12:30 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehirli Arda Turan, futbolu bırakıp Fenerbahçe teknik ekibine katılan Volkan Demirel için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Arda Turan'dan Volkan Demirel paylaşımı

Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bırakan Volkan Demirel'e yeni görevinde başarılar diledi.

Volkan, 17 yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra geçtiğimiz hafta futbolu bırakmış ve sarı lacivertli takımda teknik ekipte görev almaya başlamıştı.

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arda turan Fenerbahçe volkan demirel Spor Toto Süper Lig

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