SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Arda Turan'dan yıllar sonra 'Berkay' itirafı! Kendisini bu sözlerle eleştirdi: "Sen mafya babası mısın? Bu güç zehirlenmesi nedir?

Arda Turan'dan yıllar sonra 'Berkay' itirafı! Kendisini bu sözlerle eleştirdi: "Sen mafya babası mısın? Bu güç zehirlenmesi nedir?

16.08.2024 10:38
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Bodrum'da iki kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Bodrum'da iki kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar, saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar

Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar, saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar

"Kuyu-18" operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi

"Kuyu-18" operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.08.2024 10:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Turan'ın hayatının anlatıldığı belgesel yayına girdi. "Arda Turan Yüzleşme" adıyla yayınlanan belgeselde Arda Turan'ın yaptığı hataları hakkındaki düşüncelerini anlattığı bölüm, gündem oldu. Turan, şarkıcı Berkay ile yaşadığı bar kavgası hakkında samimi itiraflarda bulundu. "En yanlış olduğum konu" diyerek bahsettiği olayla ilgili Turan "Sen mafya babası mısın? Sana ne oluyor? Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir? Bunların hepsi gerçek doğru" diyerek adeta öz eleştiri verdi.

Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden olan ve gerek başarılarıyla gerek tepkilere neden olan davranışlarıyla gündemden düşmeyen Arda Turan "Arda Turan Yüzleşme" belgeseli için kamera karşısına geçti.

Söz konusu belgeselde Arda Turan, kariyeri boyunca yaşadığı iniş çıkışları, aldığı önemli kararları ve yaşadığı dönüşümleri samimi bir şekilde dile getirdi.

fdsfsf

YAŞADIĞI PİŞMANLIKLARI, HATALARINI ANLATTI

16 Ağustos 2024 Cuma günü itibariyle Amazon Prime Video'da izleyicilerin karşısına çıkan belgeselde, yaşadığı başarılarının yanında yaşadığı pişmanlıkları anlatan Arda Turan'ın kendisine ait özeleştiri yaptığı anlar ise çok konuşuldu.

Söz konusu belgeselde Turan'ın yaptığı hataları hakkındaki düşüncelerini anlattığı bölüm, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

gfdgdfh

"EN YANLIŞ OLDUĞUM KONU" DİYEREK İTİRAF ETTİ

Şarkıcı Berkay ile yaşadığı bar kavgası ve ardından hastaneye silahla gittiği olayla ilgili samimi itiraflarda bulunan Arda Turan şunları söyledi;

fgdgd

"SEN MAFYA BABASI MISIN? BU GÜÇ ZEHİRLENMESİ NEDİR?

"Adam yaralamadan, silahtan ceza aldım. Haklı olarak. Bunların hepsinde suçum var. Faizi bilmem ne konusunda açıklamamda yanlışım. Hakeme saldırma konusunda yanlışım. Ama en yanlış olduğum konu, bar kavgası da değil. Hastaneye silahla gitmek. Sen mafya babası mısın? Sana ne oluyor? Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir? Bunların hepsi gerçek doğru."

jhgjgj

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Arda Turan
En Çok Okunan Haberler
Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Maymun çiçeği virüsünü de mi bildiler?

The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Maymun çiçeği virüsünü de mi bildiler?

Böylesi görülmedi! Ajax-Panathinaikos maçında tarihi son: 34 penaltı...

Böylesi görülmedi! Ajax-Panathinaikos maçında tarihi son: 34 penaltı...

Sami Uğurlu neredeyse ligin ilk yarısını kapattı! PFDK'dan rekor olabilecek ceza...

Sami Uğurlu neredeyse ligin ilk yarısını kapattı! PFDK'dan rekor olabilecek ceza...

Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi!

Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi!

Abdülkerim Bardakcı'ya 5 milyon Euro'luk transfer teklifi geldi!

Abdülkerim Bardakcı'ya 5 milyon Euro'luk transfer teklifi geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.