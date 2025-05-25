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Arda Turan Eyüpspor'a resmen veda etti! Başarılı hocanın son mesajı herkesi duygulandırdı

Eyüpspor ile birçok başarılı işe imza atan Arda Turan Antalyaspor mücadelesiyle takıma veda ederken duygusal bir video paylaşımında bulundu. İşte detaylar...

Arda Turan Eyüpspor'a resmen veda etti! Başarılı hocanın son mesajı herkesi duygulandırdı
Berker İşleyen

Süper Lig’in 37'nci haftasında dün oynanan Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında Eyüpspor’dan ayrılacağını duyuran Arda Turan, eflatun-sarılı ekibe videolu mesajla veda etti.

"EN ÖZEL GÜNLERDİ"

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Eyüpspor'un sosyal medya hesabından teknik direktör Arda Turan’ın veda konuşmasını içeren bir video paylaşıldı. Genç teknik adam; "Sizlere minnettarım. Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi; en tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor’da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim her anda kendimi evimde hissettim. Benim için Eyüpspor hayatımın sonuna kadar evim gibi olacak, kalbimin ortasında olacak. Her zaman buradaki duyguyla yaşayacağım. Ve buradaki duyguyla yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

YENİ ADRESİ SHAKHTAR

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Eyüpspor’dan ayrılan teknik direktör Arda Turan, Shakhtar Donetsk'le 2 yıllık anlaşma sağladı.

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Süper Lig Eyüpspor Arda Turan son dakika
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