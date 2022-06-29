Arda Turan futbolu bırakıyor mu? Kariyeri hakkında konuştu! Arda Turan teknik direktör mü olacak?

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın futbola devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Turan, son olarak kariyeri hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Canlı yayında gelecek planlaması hakkında konuşan Arda Turan, Galatasaray'da oynamayacağı için çizdiği yolu anlattı. Peki Arda Turan futbolu bırakıyor mu?

ARDA TURAN FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, gelecek planlaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlükle ilgili de konuşan Turan, "Galatasaray'da oynayamayacağıma göre, futbol kariyerimi Katar'da, ABD'de, eşimin ve ailemin rahat edeceği bir yerde olur, rahat edemeyeceği bir yerde oynamayı düşünmüyorum. Süper Lig'de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum." açıklamasında bulundu.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYORUM"

Turan, teknik direktör olma isteğini ise şöyle açıkladı:

“Alttan bir takımı alıp UEFA Kupası final yolculuğuna giden bir hikaye olsa ona hizmet etmek isterim ama onun dışında futbol oynayacağımı düşünmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Çalışıyorum, ekibimi topluyorum."

"BÖYLE BİR EKİPLE HOCALIK YAPMAK İSTİYORUM"

"Kerem Yavaş var Şenol Güneş’in yardımcılığını yaptı. Emrah Karakovan var, A Milli Takımın kaleci antrenörü. O isterse onu oradan alacağım. Rijkaard’ın yardımcılığını yapmış Carlos var. Atletico Madrid’den yardımcı antrenörlük yapmış Oscar var. Böyle bir ekiple hocalık yapmak istiyorum.”

