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Arda Turan futbolu bıraktı mı? Arda Turan'ın futbolculuk kariyeri sona mı erdi?

12.09.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Turan futbolu bıraktı ? sorusu son dakika gelişmesiyle gündeme geldi. Futbola Galatasaray altyapısından başlayan ve Atletico Madrid Barcelona gibi dev kulüplerde top koşturan Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Arda Turan futbolu bıraktı mı? Arda Turan'ın futbolculuk kariyeri sona mı erdi?

35 yaşındaki futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube kanalında yayınladığı "Arda'nın Vedası" adlı videoda futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

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ARDA TURAN KİMDİR?

Arda Turan, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 30 Ocak 1987 tarihinde, Adnan ve Yüksel çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Turan'ın babası Türk Hava Yollarından emekli Adnan Turan, annesi ev hanımı Yüksel Turan ve kardeşi Okan Turan'dır. Lise eğitimini Fatih ilçesindeki Şehremini Lisesi'nde tamamladı. Çocukluğunda sokakta futbol oynamaya başlayan Turan, "doğduğu mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte oynadığı orta-kafa-gol oyununun, orta ve pas yeteneğinin gelişmesinde önemli rol oynadığını" ve "dar sokaklarda futbol oynamasının da futbol tekniğini geliştirdiğini" ifade etmiştir. Futbol yaşantısına, henüz 8 yaşındayken babasının ve amcalarının da daha önceleri futbol oynadığı, doğduğu ilçenin amatör takımlarından Altıntepsi Makelspor'da başladı. 2000 yılında Galatasaray'ın altyapı seçmelerine katıldı. İlk katıldığı seçmelerde 15 dakika oynadıktan sonra, birkaç gün sonraki seçmeye de çağrıldı. Buradaki seçmeleri de kazanarak Galatasaray'da futbol oynamaya başladı. Galatasaray altyapısında yaklaşık 4 yıl boyunca forma giydi. Bu süre içerisinde 56 lig maçına çıktı ve 17 gol attı. Turan, kendi ifadeleriyle topa sahip olmayı, çabuk kaybetmemeyi ve maçın 90 dakika olduğunu unutmamayı, Galatasaray'daki teknik direktörü Gheorghe Hagi'den öğrendi.

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