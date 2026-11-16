Merakla bekleniyordu! Kim Min-Jae'den Fenerbahçe'ye transfer yanıtı

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken eski futbolcusu Kim Min-jae'yi yeniden gündemine aldı. Bayern Münih'te beklediği forma şansını bulamayan Güney Koreli savunmacının sarı-lacivertli takıma dönüş ihtimaline olumlu yaklaştığı belirtildi.

KIM MIN-JAE YENİDEN GÜNDEMDE

2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-jae, sergilediği başarılı performansın ardından 2022'de takımdan ayrılmıştı. Güney Koreli stoperin transferinden 19 milyon euro bonservis geliri elde eden sarı-lacivertliler, şimdi oyuncuyu yeniden kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, ara transfer dönemi için belirlediği isimler arasında Kim Min-jae'ye de yer verdi. Bayern Münih'te düzenli olarak forma giyememesi nedeniyle mutsuz olduğu belirtilen deneyimli savunmacının durumu yakından takip ediliyor.

BAYERN MÜNİH 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Kim Min-jae'nin yeniden Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı ve sarı-lacivertli kulübün ilgisine olumlu yanıt verdiği aktarıldı. Güney Koreli futbolcunun Türkiye'ye dönme fikrine karşı olumlu tutum sergilemesi, transfer ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor.

Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Bayern Münih'in bonservis beklentisinin karşılanması gerekiyor. Alman devinin Kim Min-jae için 30 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin bu rakam karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.