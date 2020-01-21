Arda Turan, Galatasaray olmazsa Kasımpaşa'da forma giyecek

Arda Turan'ın yeniden Galatasaray forması giyip giymeyeceği belirsizliğini sürdürüyor. 32 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği ve kaptanlık pazubandını taktığı Galatasaray'da oynamak için Başakşehir ile olan sözleşmesini feshetmişti.

Asist Analiz'in haberine göre; Galatasaray'dan haber bekleyen Arda Turan alternatif takımlarla da görüşme kararı aldı.

İstanbul'dan ayrılmak istemeyen tecrübeli oyuncu bir diğer İstanbul takımı Kasımpaşa ile de flört halinde. Kasımpaşa, Arda ile ciddi şekilde ilgileniyor, oyuncu da Galatasaray olmazsa Kasımpaşa'da oynamaya sıcak bakıyor.