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  4. Arda Turan, Galatasaray olmazsa Kasımpaşa'da forma giyecek

Arda Turan, Galatasaray olmazsa Kasımpaşa'da forma giyecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan, Galatasaray'dan haber bekliyor. Arda Turan, Galatasaray'a transfer olamazsa ligin ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyecek.

Arda Turan'ın yeniden Galatasaray forması giyip giymeyeceği belirsizliğini sürdürüyor. 32 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği ve kaptanlık pazubandını taktığı Galatasaray'da oynamak için Başakşehir ile olan sözleşmesini feshetmişti.

Asist Analiz'in haberine göre; Galatasaray'dan haber bekleyen Arda Turan alternatif takımlarla da görüşme kararı aldı.

İstanbul'dan ayrılmak istemeyen tecrübeli oyuncu bir diğer İstanbul takımı Kasımpaşa ile de flört halinde. Kasımpaşa, Arda ile ciddi şekilde ilgileniyor, oyuncu da Galatasaray olmazsa Kasımpaşa'da oynamaya sıcak bakıyor.

Arda Turan'ın fotoğrafları...

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arda turan Galatasaray Kasımpaşa

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