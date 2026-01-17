MAGAZİN

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Yeni görevi belli olan Sağtürk'ün görev değişikliği gündem yarattı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan talebin Sağtürk'ten geldiğini aktardı.

Recep Demircan

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü görevinden alındı. İki yılı aşkın süredir bu görevde bulunan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığı görüşmenin ardından yeni bir göreve atandı.

TÜRKKAN: "KENDİ İSTEĞİYLE GERÇEKLEŞTİ"

Görevden alınma büyük yankı uyandırırken görev değişikliğinin Tan Sağtürk'ün kendi isteğiyle gerçekleştiği iddia edildi. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Tan Sağtürk'ün görev değişikliğine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkkan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Tan Sağtürk, görevini iyi yapan başarılı bir sanatçı, sansasyonel olmayan tavrı ile iyi bir Genel Müdürdü.

Görevden alındı haberlerini ben de üzülmüştüm.

Ancak; 'Tan Sağtürk görevden alındı' haberlerinin aslı şöyle:

Aldığım bilgiye göre; görevden alma yok, kendi rızası ile pozisyon değişikliği var.

Çocuklarına daha çok vakit ayırmak zorunda olduğu bir dönemde olan sanatçı, sahada aktif olması gereken Genel Müdürlük görevi yerine; daha üstte, koordinasyon ve proje üreten bir yönetici pozisyonunda göreve devam edecekmiş."

