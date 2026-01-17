SPOR

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda 2 puan bırakması sonrası ortalık karıştı. Tribünlerin protestosu altında biten maçın hemen ardından Başkan Dursun Özbek, protokol tribününden ayrılarak soluğu soyunma odasında aldı. Başkanın takım ve teknik heyetle yaptığı görüşmenin detayları sızdı!

Emre Şen

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında aldığı şok beraberlik ve oynanan etkisiz futbol, Sarı-Kırmızılı camiada sinirleri gerdi. Maçın son düdüğüyle birlikte tribünlerden yükselen "Yönetim istifa" tezahüratları sonrası Başkan Dursun Özbek harekete geçti.

BAŞKAN DURUMA EL KOYDU

Galatasaray da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi 1

Protokol tribününden direkt olarak soyunma odasına inen Başkan Özbek'in, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcularla bir araya geldiği öğrenildi. Morallerin bozuk olduğu soyunma odasında kısa bir konuşma yapan Özbek'in, "Bu yolun sonu şampiyonluk. Puan kayıpları olur, önemli olan buradan ders çıkarmak. Kafanızı kaldırın ve önünüze bakın" diyerek takıma moral vermeye çalıştığı belirtildi.

MİNİ ZİRVE GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi 2

Başkan Özbek'in soyunma odasında yaklaşık 10 dakika kaldığı ve Okan Buruk ile ayaküstü bir değerlendirme toplantısı yaptığı da gelen bilgiler arasında. Yönetim kanadının, artan tepkiler ve transfer beklentisi nedeniyle hafta içinde acil bir toplantı yapması bekleniyor.

