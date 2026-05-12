TFF Başkanı Montella'ya teklif yapan takımı duyurup kararı açıkladı!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella’ya gelen tekliflere kapıyı kapattı. İtalyan teknik adamın daha önce Roma’dan teklif aldığını açıklayan Hacıosmanoğlu, “Roma’ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez” sözleriyle dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı’na konuşan Hacıosmanoğlu, İtalyan çalıştırıcının görevine devam edeceğini vurguladı.

MONTELLA İÇİN NET MESAJ

Hacıosmanoğlu, Montella’ya farklı kulüplerden teklif gelse bile ayrılığın gündemde olmadığını söyledi. Deneyimli teknik adam için federasyonun tavrının açık olduğunu belirten TFF Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Teklif gelirse müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez."

ROMA İTİRAFI

TFF Başkanı, Montella’nın daha önce İtalya’dan önemli bir fırsat için kendisiyle görüştüğünü de anlattı. Uluslar A Ligi sürecinde gerçekleşen konuşmayı aktaran Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adamın Roma ihtimalini değerlendirmek istediğini söyledi.

"İki Macaristan maçı vardı, Uluslar A Ligi için ben geldiğim zamandı. Bana geldi 'Roma'dan teklif var, böyle bir fırsatım var, değerlendirmek isterim' dedi. 'Siz yeni seçildiniz, bir düşünceniz varsa iki maçta kötü sonuç alırım, gönderecekseniz bu fırsatı değerlendireyim' dedi. 'Kafamızda öyle bir plan yok. Kaptanlarla konuştum, onlar sizi ayrı seviyor. Biz burada olduğumuz sürece devam edeceğiz' dedim."

ÇİFT TAKIMA RET

Hacıosmanoğlu, Montella için gelen farklı çalışma modellerinin de değerlendirildiğini ancak kabul edilmediğini ifade etti. İtalyan teknik adamın aynı anda iki takım çalıştırmasına yönelik öneriye sıcak bakmadıklarını belirten TFF Başkanı, milli takım projesine tam odak istediklerini dile getirdi.

"Roma'ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez. Çift takım çalıştırsın teklifi vardı ama biz onu da kabul etmedik."

