Süper Lig'de Arda Turan fırtınası! Eyüpspor'dan tarihi başarı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 yendi. Eyüpspor bu galibiyetle 7 puana ulaştı ve Süper Lig'de maç fazlasıyla lider oldu.

ARDA TURAN YENİDEN TAKIMIN BAŞINDA

İlk maçında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da kırmızı kart gören teknik direktör Arda Turan, 2. hafta maçında 4-1 yendikleri Bodrum FK karşısında kulübede görev alamamıştı. Cezasını tamamlayan teknik adam, takımın başında yedek kulübesindeki yerini aldı.

dakikada sağ kanattan gelişen ikas Eyüpspor atağında, Tayfur Bingöl'ün ceza sahasına ortasına Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

dakikada gelişen Net Global Sivasspor atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Balde'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı. dakikada Net Global Sivasspor'un sol kanatta kazandığı serbest vuruşta, Manaj'ın kaleye çektiği şutta, kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.



90+1'inci dakikada kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşma, ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır