Süper Lig'de Arda Turan fırtınası! Eyüpspor'dan tarihi başarı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 yendi. Eyüpspor bu galibiyetle 7 puana ulaştı ve Süper Lig'de maç fazlasıyla lider oldu.
İlk maçında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da kırmızı kart gören teknik direktör Arda Turan, 2. hafta maçında 4-1 yendikleri Bodrum FK karşısında kulübede görev alamamıştı. Cezasını tamamlayan teknik adam, takımın başında yedek kulübesindeki yerini aldı.
dakikada gelişen Net Global Sivasspor atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Balde'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.
Karşılaşma, ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.