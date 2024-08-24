SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Süper Lig'de Arda Turan fırtınası! Eyüpspor'dan tarihi başarı

Süper Lig'de Arda Turan fırtınası! Eyüpspor'dan tarihi başarı

24.08.2024 21:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İkas Eyüpspor, deplasman karşılaştığı Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek, Süper Lig'de maç fazlasıyla lider oldu. Süper Lig'e bu sene çıkan Eyüpspor, lig tarihindeki ilk deplasman galibiyetini de almış oldu. Geçen hafta cezası nedeniyle takımın başında olamayan Arda Turan ise Sivas deplasmanında yedek kulübesine geri döndü.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 yendi. Eyüpspor bu galibiyetle 7 puana ulaştı ve Süper Lig'de maç fazlasıyla lider oldu.

AW273829_10

ARDA TURAN YENİDEN TAKIMIN BAŞINDA

İlk maçında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da kırmızı kart gören teknik direktör Arda Turan, 2. hafta maçında 4-1 yendikleri Bodrum FK karşısında kulübede görev alamamıştı. Cezasını tamamlayan teknik adam, takımın başında yedek kulübesindeki yerini aldı.

AW273815_03

  1. dakikada sağ kanattan gelişen ikas Eyüpspor atağında, Tayfur Bingöl'ün ceza sahasına ortasına Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

AA-20240824-35477016-35477012-NET_GLOBAL_SIVASSPOR_IKAS_EYUPSPOR

  1. dakikada gelişen Net Global Sivasspor atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Balde'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

  2. dakikada Net Global Sivasspor'un sol kanatta kazandığı serbest vuruşta, Manaj'ın kaleye çektiği şutta, kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.
    AA-20240824-35477016-35477009-NET_GLOBAL_SIVASSPOR_IKAS_EYUPSPOR
    90+1'inci dakikada kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşma, ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan
En Çok Okunan Haberler
Kapadokya'yı sel vurdu! Kaya parçaları araçları ezdi

Kapadokya'yı sel vurdu! Kaya parçaları araçları ezdi

Bakan Bolat duyurdu: Yetkisi olmayan araç satamayacak... İşte detaylar

Bakan Bolat duyurdu: Yetkisi olmayan araç satamayacak... İşte detaylar

Ferdi Kadıoğlu'nun ayağı Brighton'a uğurlu geldi

Ferdi Kadıoğlu'nun ayağı Brighton'a uğurlu geldi

Beşiktaş'ta tüm moralleri bozan sakatlık

Beşiktaş'ta tüm moralleri bozan sakatlık

Futbol tarihinin en ilginç ofsaytı!

Futbol tarihinin en ilginç ofsaytı!

'Spartak Moskova ile anlaştık ama...'

'Spartak Moskova ile anlaştık ama...'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.