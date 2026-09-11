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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma mesaisi sonrası Samandıra'da yer yerinden oynadı. Teknik direktör İsmail Kartal canlı yayında "Bir daha dönmemek üzere" diyerek istifasını açıklarken, Başkan Aziz Yıldırım kararı reddederek hocasına sahip çıktı. "Kulübe başka hocanın menajeri geldi" iddiaları üzerine telefonlarını kapatıp idmana çıkmayan Kartal ile yollar ayrıldı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı!
Emre Şen

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma karşılaşmasının ardından yaşanan tarihi kriz, istifayı getirdi.

İSMAİL KARTAL'DAN ŞOK İSTİFA: "BİR DAHA DÖNMEMEK ÜZERE"

SON DAKİKA: Fenerbahçe de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! 1

Roma karşılaşmasının hemen ardından düzenlenen basın toplantısında oldukça gergin olduğu gözlenen teknik direktör İsmail Kartal, görevinden ayrıldığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'nin önünü açmak istediğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Bu akşam kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Bundan sonra Fenerbahçeme, gelecek olan antrenöre de şimdiden yardımcı olmak için istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Herkese iyi akşamlar dilerim" sözleriyle veda etti.

AZİZ YILDIRIM VETO ETTİ: "BEN ONUN BÜYÜĞÜYÜM, DEVAM EDECEK!"

SON DAKİKA: Fenerbahçe de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! 2

Kartal'ın şoke eden istifa kararının hemen ardından kameraların karşısına geçen Başkan Aziz Yıldırım ise bu kararı kesin bir dille reddetti. Kartal'ın tribünlerden gelen tepkiler nedeniyle yıprandığını belirten Yıldırım, istifayı kabul etmediğini şu sözlerle açıkladı:

"İsmail Kartal ile içeride konuştum. Kendisine şişe atılmasını, stres altında olduğunu söyledi. İlaç aldığını söyledi. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. İsmail hocanın kafasına su şişesi attılar. Ondan dolayı böyle yaptı. Üzüntülü, sebep bu. Ben onun büyüğüyüm, 'devam edeceksin' dedim, devam edecek. Ben olduğum sürece hocamız İsmail Kartal olacak. Ayıptır! Lütfen Fenerbahçe camiasının değerlerine sahip çıkalım. İsmail Kartal görevinin başındadır."

İPLERİ KOPARAN "MENAJER" İDDİASI: TELEFONLARINI KAPATTI

SON DAKİKA: Fenerbahçe de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! 3

Başkan Yıldırım'ın destek açıklamalarına rağmen kriz çözülemedi. Spor yazarı Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre; kulüp binasına başka bir teknik direktörün menajerinin gelerek görüşme yaptığı dedikodusu İsmail Kartal'ın kulağına gitti.

Bu iddia sonrası büyük hayal kırıklığı yaşayan ve Başkan ile Yönetim dışında herkese teşekkür eden İsmail Kartal, bugün saat 12.00'de gerçekleştirilen takım antrenmanına katılmadı. Kartal'ın telefonlarını tamamen kapattığı ve ulaşılamaz duruma geldiği öğrenildi.

İSMAİL KARTAL İLE YOLLAR AYRILDI

SON DAKİKA: Fenerbahçe de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! 4

Fenerbahçe'de yaşanan görüşmeler sonrası ikna edilemeyen İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. İsmail Kartal'ın istifası Aziz Yıldırım tarafından kabul edildi.

GAZİANTEP MAÇINDA KUYT OLACAK

SON DAKİKA: Fenerbahçe de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! 5

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında takımın başında Dirk Kuyt yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe
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