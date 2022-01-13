Arda Turan için karar verildi! Kimse bu kararı beklemiyordu...

Galatasaray'da Fatih Terim'in gidişatı sonrası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan için karar verildi. Tecrübeli teknik adamla yakınlığı ile bilinen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda'nın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyordu. Tecrübeli oyuncu bu konu ile ilgili bir açıklama yapmazken Galatasaray Başkanı Burak Elmas son noktayı koydu.

"GALATASARAY TAKIMININ KAPTANIDIR"

Hürriyet'e konuşan Burak Elmas, "Arda, Galatasaray takımının kaptanıdır. Kontratı da devam etmektedir. İddiaların aksine Arda Turan ile yolları ayırmak gibi bir tasarrufumuz, düşüncemiz bulunmuyor." dedi. Sosyal medyada herkesin ayrılmasına kesin gözüyle baktığı Arda'dan gelen bu haber hayranları bile şaşırttı.



