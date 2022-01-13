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Arda Turan için karar verildi! Kimse bu kararı beklemiyordu...

13.01.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Arda Turan hakkında net açıklama geldi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Arda Turan ile ilgili spekülasyonlara bizzat noktayı koydu.

Arda Turan için karar verildi! Kimse bu kararı beklemiyordu...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Fatih Terim'in gidişatı sonrası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan için karar verildi. Tecrübeli teknik adamla yakınlığı ile bilinen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda'nın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyordu. Tecrübeli oyuncu bu konu ile ilgili bir açıklama yapmazken Galatasaray Başkanı Burak Elmas son noktayı koydu.

"GALATASARAY TAKIMININ KAPTANIDIR"

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Hürriyet'e konuşan Burak Elmas, "Arda, Galatasaray takımının kaptanıdır. Kontratı da devam etmektedir. İddiaların aksine Arda Turan ile yolları ayırmak gibi bir tasarrufumuz, düşüncemiz bulunmuyor." dedi. Sosyal medyada herkesin ayrılmasına kesin gözüyle baktığı Arda'dan gelen bu haber hayranları bile şaşırttı.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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