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Arda Turan için olay yaratan iddia! Eyüpspor'un başında 4 maçta galibiyet alamamıştı...

17.05.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor'un başına teknik direktör olarak geçen Arda Turan'ın kariyeri hiç de iyi başlamadı. Çıktığı 4 maçtan da galibiyet alamayan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Oyuncuların, İbrahim Üzülmez'in ayrılığı sonrası mutsuz olduğu ve performanslarının bu nedenle düştüğü ifade edildi.

Arda Turan için olay yaratan iddia! Eyüpspor'un başında 4 maçta galibiyet alamamıştı...

Eyüpspor'un bir üst lige çıkma şansı her geçen gün azalıyor. Geçtiğimiz haflarda ligde 2. sırada bile bulunan Eyüpspor, İbrahim Üzülmez'in sürpriz ayrılığı sonrası adeta çöküşe geçti. Takımın başına Arda Turan'ın getirilmesi de çare olmadı ve 7. sıraya kadar gerilediler.

4 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

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Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez sonrasında göreve getirilen teknik direktör Arda Turan, takımının başında çıktığı 4. maçtan da galibiyetle ayrılamamış oldu. Bu 4 maçta Tuzlaspor ve Pendikspor ile berabere kalan Eyüpspor, Göztepe ile Boluspor'a yenildi.

"İBRAHİM ÜZÜLMEZ'İN AYRILIĞI SONRASI FUTBOLCULAR CEPHE ALDI"

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TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından sezon başından beri aile ortamında olan futbolcuların büyük mutsuzluk yaşadığı öğrenildi. İlerleyen haftalarda göreve getirilen Arda Turan'dan memnun kalmayan futbolcuların motivasyonlarını kaybettiği ve bu sebeple iyi performans ortaya koyamadığı iddia edildi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ AÇIKLAMIŞI! "BEN GÖREV BAŞINDAYKEN..."

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Kendisi henüz takımdan ayrılmadan başka teknik direktörlerin kulüp binasına gelip başkanla görüştüğünü iddia eden İbrahim Üzülmez, "Futbol camiasından dürüstlük beklenmez. Futbol topu gibi her tarafa dönen bir camia. Herkes birbirinin sırtına basarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz görevimizin başındayken olmaz. Ayrıldıktan sonra başkanla konuşursun, bunlar olur. Bir ayrılalım, ayrılmadık takımın başındayız” ifadelerini kullanmıştı.


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