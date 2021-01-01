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Arda Turan için transfer iddiası

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.01.2021 15:05 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan yükselişe geçti. Tecrübeli futbolcu ile ilgili olarak transfer iddiası ortaya atıldı.

Arda Turan için transfer iddiası

Galatasaray kaptanı Arda Turan, 9 yıl aradan sonra sarı-kırmızılı takıma dönmüştü. Arda Turan’ın artan performansı başka kulüplerin de ilgisini çekti. Arda Turan’a Güney Amerika’dan transfer teklifi olduğu gündemde.

TİGRES ARDA TURAN'I DA LİSTESİNE ALDI

Meksika ekibi Tigres Arda Turan’ı yakından takip ediyor. Tigres, ayrıca Antonio Sanabria, Mario Balotelli ve Ahmed Musa gibi isimleri de listesine aldı.

GİGNAC ÖRNEĞİ

Gazeteci Willie Gonzalez, daha önce Gignac gibi yıldızların transferini gerçekleştiren Meksika kulübünün, yeniden büyük imzalarla başarı yakalamak istediğine dikkati çekti.

Galatasaray kaptanı Arda Turan’ın ise sarı-kırmızılı ekipten ayrılıp ayrılmayacağına dair net bir karar vermediği iddia edildi.

GALATASARAY'DA BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Bu sezon Galatasaray’da Arda Turan 13 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol attı. 33 yaşındaki Arda Turan’ın Galatasaray formasıyla futbola veda etmeyi düşündüğü de daha önce gündeme gelmişti.

(AJANSSPOR)


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