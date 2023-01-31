Arda Turan'ın adı geçmişti! Eyüpspor'da Alpaslan Öztürk kadro dışı bırakıldı...

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışırken, bu sezonun favorileri arasında gösterilen Eyüpspor'da sıcak gelişmeler yaşandı. Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünden mağlubiyetle ayrılan ve liderlik koltuğunu Samsunspor'a kaptıran İstanbul temsilcisinde yönetimden flaş kararlar geldi.

ALPASLAN ÖZTÜRK KADRO DIŞI!

Fanatik'in haberine göre; Eyüpspor, sezon başında transfer ettiği Alpaslan Öztürk'ü gelen kötü sonuçların ardından kadro dışı bıraktı. Bu sezon Eyüpspor formasıyla 10 resmi maçta görev yapan Öztürk, 1 gol kaydetti.

YENİ KARARLAR ALINACAK

Eyüpspor'un radikal kararlarının sadece Alpaslan Öztürk ile sınırlı kalmayacağı ve yeni hamleler yapılacağı da kaydedildi.

ARDA TURAN İDDİASI

Öte yandan sezon başında birçok yıldız ismi takıma katmayı başaran Eyüpspor'un başında teknik direktör İbrahim Üzülmez'in olmasına rağmen flaş bir iddia gündeme gelmişti.

Eyüpspor Yönetimi'nin Arda Turan ile görüştüğü ve anlaşma aşamasında olduğu öne sürülmüştü.

