Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah için çok konuşulacak olay! 'Türk vatandaşı oluyor'

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 34 yaşındaki yıldız oyuncuya ailesiyle birlikte Türk vatandaşlığı verilmesinin gündemde olduğu öne sürüldü.

Mısırlı gazeteci Mohamed Al-Kaoud'un haberine göre Salah'ın yanı sıra eşi ve üç çocuğuna da Türk vatandaşlığı verilmesi planlanıyor. İddia, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI İDDİASI

Mohamed Al-Kaoud'un aktardığı bilgilere göre Muhammed Salah için vatandaşlık işlemlerinin yanı sıra özel bir tören düzenlenmesi de gündemde. Mısırlı yıldızın Türkiye'de spor ve turizm alanlarına yaptığı katkılar nedeniyle Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmesinin planlandığı iddia edildi.

Ancak söz konusu gelişmelere ilişkin henüz resmî makamlardan herhangi bir açıklama gelmedi.

"CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELECEK"

Mısır basınından Masrawy ise Muhammed Salah'ın yakın çevresinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde iddialara ilişkin farklı ayrıntılar paylaştı.

Habere göre Türk yetkililer, yıldız futbolcuyla vatandaşlık konusunda henüz resmi bir görüşme gerçekleştirmedi. Trabzonspor yönetiminin ise Salah'a önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelebileceği bilgisini verdiği belirtildi.

Söz konusu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve hangi tarihte yapılacağı konusunda henüz netlik bulunmuyor.