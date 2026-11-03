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Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah için çok konuşulacak olay! 'Türk vatandaşı oluyor'

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah hakkında Türk vatandaşlığı ve Devlet Üstün Hizmet Madalyası iddiası gündeme geldi. Mısırlı gazeteci dikkat çeken bilgiler paylaşırken, Salah'ın yakın çevresinden gelen açıklama iddiaların henüz resmiyet kazanmadığını ortaya koydu.

Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah için çok konuşulacak olay! 'Türk vatandaşı oluyor'
Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 34 yaşındaki yıldız oyuncuya ailesiyle birlikte Türk vatandaşlığı verilmesinin gündemde olduğu öne sürüldü.

Mısırlı gazeteci Mohamed Al-Kaoud'un haberine göre Salah'ın yanı sıra eşi ve üç çocuğuna da Türk vatandaşlığı verilmesi planlanıyor. İddia, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI İDDİASI

Trabzonspor un yıldızı Muhammed Salah için çok konuşulacak olay! Türk vatandaşı oluyor 1

Mohamed Al-Kaoud'un aktardığı bilgilere göre Muhammed Salah için vatandaşlık işlemlerinin yanı sıra özel bir tören düzenlenmesi de gündemde. Mısırlı yıldızın Türkiye'de spor ve turizm alanlarına yaptığı katkılar nedeniyle Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmesinin planlandığı iddia edildi.

Ancak söz konusu gelişmelere ilişkin henüz resmî makamlardan herhangi bir açıklama gelmedi.

"CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELECEK"

Trabzonspor un yıldızı Muhammed Salah için çok konuşulacak olay! Türk vatandaşı oluyor 2

Mısır basınından Masrawy ise Muhammed Salah'ın yakın çevresinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde iddialara ilişkin farklı ayrıntılar paylaştı.

Habere göre Türk yetkililer, yıldız futbolcuyla vatandaşlık konusunda henüz resmi bir görüşme gerçekleştirmedi. Trabzonspor yönetiminin ise Salah'a önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelebileceği bilgisini verdiği belirtildi.

Söz konusu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve hangi tarihte yapılacağı konusunda henüz netlik bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor madalya salah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
neden olmasın yeterki para ver milyonlarca suriyeli vatan hainlerine vatandaşlık verilmiş salahmı olmasın:)
Devlet Üstün Hizmet Madalyası mı ? Ne yapmış milyon euro ları almak dışında demek ki alan kazanıyor madalyayı da !
Devlet üstün madalyası trabzon geldi 10 gol attı enflasyonumu düşürdü borsayımı haleti aldığı paranın karşılığını veriyor iyicene şaşırdınız sanki Türkiye yi dünya şampiyonu yaptı
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