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Arda Turan'ın beğendiği bu paylaşım olay oldu

27.06.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeni mukavele imzalayacak kaptanlardan Arda Turan, Twitter'da beğendiği yorumlarla gündem oldu. Arda Turan, Başkan Burak Elmas'ın, "25 senelik sistem için yola çıkıyoruz" ifadesine bırakılan, "Yardımcı antrenör Selçuk, Feghouli ve Arda kesinlikle olmamalı" yorumunu beğendi. Bunun dışında Arda, kendisinden 'nefret' edildiğine dair yapılan bir yorumu da beğendi. Tecrübeli futbolcunun bu tavrı, sosyal medyada gönderme olarak değerlendirildi.

Arda Turan'ın beğendiği bu paylaşım olay oldu

Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli kaptanı Arda Turan'ın kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumu beğenerek, muhalefet edenlere üstü kapalı gönderme yaptı. Başkan Burak Elmas'ın, "20-25 senelik bir sistem için yola çıkıyoruz" ifadesine taraftardan gelen, "Yardımcı antrenör Selçuk İnan, Feghouli ve Arda Turan olmamalı" yorumuna beğeni bıraktı.

İŞTE BEĞENDİĞİ O PAYLAŞIMLAR

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İSTEMEYENLER Mİ VAR?

Arda Turan'ın bu beğeniyi ne maksatla yaptığı hakkında akıllarda soru işareti oluştu. Ancak buna benzer bir gönderiyi daha beğenerek vermek istediği mesaj ortaya çıktı. Arda'nın kendisini kulüpte istemeyen taraftarlara kırgınlığından dolayı üstü kapalı şekilde 'gönderme' yapma amacında olduğu yorumları yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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