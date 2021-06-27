Arda Turan'ın beğendiği bu paylaşım olay oldu

Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli kaptanı Arda Turan'ın kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumu beğenerek, muhalefet edenlere üstü kapalı gönderme yaptı. Başkan Burak Elmas'ın, "20-25 senelik bir sistem için yola çıkıyoruz" ifadesine taraftardan gelen, "Yardımcı antrenör Selçuk İnan, Feghouli ve Arda Turan olmamalı" yorumuna beğeni bıraktı.

İŞTE BEĞENDİĞİ O PAYLAŞIMLAR

İSTEMEYENLER Mİ VAR?

Arda Turan'ın bu beğeniyi ne maksatla yaptığı hakkında akıllarda soru işareti oluştu. Ancak buna benzer bir gönderiyi daha beğenerek vermek istediği mesaj ortaya çıktı. Arda'nın kendisini kulüpte istemeyen taraftarlara kırgınlığından dolayı üstü kapalı şekilde 'gönderme' yapma amacında olduğu yorumları yapıldı.



