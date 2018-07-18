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Arda Turan'ın değeri 28 milyon eurodan 4 milyon euroya düştü!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 18.07.2018 20:36 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan'a kötü haber. Barcelona forması giyerken yaklaşık 28 milyon euro piyasa değeri olan Arda Turan'ın değeri, geçtiğimiz aylarda yaşadığı kötü durumlar neticesinde 4 milyon euroya kadar düştü.

Arda Turan'ın değeri 28 milyon eurodan 4 milyon euroya düştü!

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'ın mevcut piyasa değeri geçtiğimiz yıla oranla büyük bir düşüş yaşadı.

Transfermarkt verilerine göre, 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar geriledi.

Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro karşılığında transfer olarak Katalan ekibinin en pahalı transferleri arasına giren Arda Turan, 2017 yılının ocak ayında transfermarkt verilerine göre 28 milyon Euro piyasa değerine sahipti. Milli futbolcu, bugün itibariyle 4 milyon Euro değerinde gösteriliyor. Arda'nın yaşadığı piyasa değeri kaybı ise tam yüzde 85,7 olarak dikkat çekti.

Türk futbolcular arasında Gökhan Töre'nin değeri 14 milyon euro'dan 3 milyon euro'ya, Mehmet Topal'ın değeri 10 milyon euro'dan 2,5 milyon euro'ya; Caner Erkin'in değeri 9 milyon euro'dan 2,2 milyon euro'ya, Oğuzhan Özyakup'un değere ise 14 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya geriledi.

(Futbo lArena)

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Anahtar Kelimeler:
arda turan Medipol Başakşehir

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