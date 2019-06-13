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Arda Turan'ın Fatih Terim'le barıştığı ve Galatasaray'a dönmek istediği iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.06.2019 07:54 | Son Güncelleme

Galatasaray - Arda Turan haberlerine bir yenisi daha eklendi. İspanyol basını, Arda Turan'ın Fatih Terim ile barıştığı ve yeniden Galatasaray'a dönmek istediğini yazarken, Barcelona'nın Arda Turan için bonservis bedeli talep etmediği vurgulandı.

Arda Turan'ın Fatih Terim'le barıştığı ve Galatasaray'a dönmek istediği iddia edildi

Geçen sezon Başakşehir'de geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle zor günler geçiren Arda Turan için İspanyol basınından Galatasaray sesleri yükselmeye devam ediyor. Mundo Deportivo'nun yaptığı haberin ardından Sport Gazetesi de Arda Turan'ın Fatih Terim ile arasını yumuşattığını ve "evine" dönmek istediğini yazdı.

Sport Gazetesi'nin "Arda Turan Galatasaray'a dönmek istiyor" başlıklı haberinde Barcelona'nın bonservis bedeli talep etmediği vurgulanırken, 2020'ye kadar kiralık sözleşmesinin bulunduğu Başakşehir'in ise Arda için Galatasaray'dan bir miktar para istediği kaydedildi.

Arda Turan, Galatasaray'a dönmek istese de, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir takım kurmaya çalışan sarı-kırmızılı ekibin henüz bu yönde bir girişimi olmadı.

OKAN BURUK: "KALACAK"

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, imza töreninin ardından açıklama yapmış ve "Arda Turan sözleşmeli bir oyuncumuz. O da diğer oyuncularımız gibi kampa katılacak ve bize katkı vermeye çalışacak." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle 2011'de ayrılan Arda, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de 16 maçta 793 dakika süre alırken, 3 asist yaptı ancak gol bulamadı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray arda turan fatih terim

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