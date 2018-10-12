Arda Turan'ın futbol hayatı bitebilir... EURO 2016'dan elendikten sonra uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran, geçtiğmiz sezon ise Sivasspor maçında yan hakem Erdinç Sezertam'ın üzerine yürüp yumruğunu gösterdikten sonra PFDK'dan 16 maç ceza alan, ardından Tahkim Kurulu tarafından cezası 10 maça indirilen Arda Turan yine bir skandala imza attı.
Emirgan'daki bir eğlence mekanında Berkay'ın burnunu kıran ve daha sonra ünlü şarkıcının tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş eden Arda Turan'ın futbol hayatı tehlikede... Futbol Disiplin Talimatı'na göre Arda Turan 2 yıldan fazla hapis cezası alırsa futboldan ömür boyu men edilecek. Peki Arda Turan'ın kaç yıl hapis cezası alması bekleniyor?
DARP OLAYINI DOĞRULADI, 'TABANCAYI BELİME KOYARKEN ATEŞ ALDI' DEDİ
Beşiktaş Cumhuriyet Savcısı Utku Kibritçioğlu tarafından "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlamaları nedeniyle yakalanması istenen Arda Turan, dün akşam Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermişti.
Arda Turan ifadesinde "Ben Burak Yılmaz'la konuşurken bir anda Berkay beni çekmeye başladı. Ne olduğunu anlamadım, o an vurdum. Daha sonra öğrendim ki, eşine laf söylemişim. Birincisi ben tanımam. Tanımadığım birinin evli olduğunu da bilemem. Ayrıca eşi 'Arda tuvalete giderken bana dokundu' demiş. Güvenlik kameralarında da belli ki, ben hiç tuvalete gitmedim. Berkay'ın peşinden hastaneye gittim. Berkay'a, eşine hiçbir şey söylemediğimi söyleyip, 'Buna nasıl inanırsın' dedim. Hatta, o da bana 'Kaptan ben sana inanıyorum' dedi. Belimde olan tabancayı çıkardım, orada bulunan masaya koydum. 'İnanmıyorsan beni vur' dedim. Burnu kırık olduğu için ona, 'Ben buradayım eğer taciz olduğunu düşünüyorsan al silah burada, ben senden şikâyetçi de olmayacağım, ne yaparsan yap" dedim. Sonra belime tekrar tabancayı koyarken ateş aldı" demişti.
Arda Turan hakkındaki iddiaların doğru olması durumunda hapis cezası alabileceği, Arda hakkında yapılacak soruşturmada toplanacak deliller ve olayın meydana geldiği yerlerin kamera kayıtlarının titizlikle dikkate alınacağı öğrenildi.
İŞTE ARDA TURAN'IN YAPTIKLARININ TÜRK CEZA KANUNU'NDAKİ KARŞILIĞI
Taciz - Sarkıntılık | 2 - 5 yıl hapis
Darp - Zarar verme | 1 yıl 6 ay - 4 yıl 6 ay hapis
Hastanede ateş etmek | 6 ay - 3 yıl hapis
Ruhsatsız silah taşımak | 1 - 3 yıl hapis
Alt sınır: 5 Yıl hapis
Üst sınır: 15.5 yıl hapis
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