Arda Turan'ın Galatasaray'da giyeceği forma numarası belli oldu

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arda Turan transferinde sona geldi. Sarı kırmızılı ekip, beIN Sports kaynaklı habere göre eski yıldızıyla el sıkıştı ve her konuda anlaşmaya vardı. Sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu öğrenildi.Milli futbolcu, Türk Telekom Stadyumu'ndan çıkarken görüntülendi.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Galatasaray'daki ilk yıllarında 66, sonrasında ise 10 numarayı giyen Arda Turan, ikinci döneminde 66 numaralı formayı sırtına geçirecek. Sarı-kırmızılı formayı ilk giydiği zamanki numarayı tekrar sırtına geçirecek olan Arda Turan'ın kullandığı bu tercih, ilginç bir detay olarak medyaya yansıdı.