Arda Turan'ın ilk Şampiyonlar Ligi sınavı! Shakhtar PSV ile yenişemedi

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında PSV Eindhoven'a konuk oldu. Hollanda'da oynanan mücadele 1-1 sona ererken, Arda Turan kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçından 1 puanla ayrıldı.
Karşılaşmada iki takım da ilk bölümde skor üretmekte zorlanırken, maçın sonlarına doğru goller arka arkaya geldi.
Shakhtar Donetsk, 45. dakikada Gleiker Mendoza'nın kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
PSV Eindhoven ikinci yarının hemen başında skoru eşitledi.
Shakhtar Donetsk'in başında görev yapan Arda Turan için karşılaşma ayrı bir önem taşıdı.
Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Turan, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadı. Genç teknik adam, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonundaki ilk sınavından beraberlikle ayrıldı.
PSV Eindhoven ile Shakhtar Donetsk arasındaki mücadelede düdük FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'deydi.
Meler'in yönettiği karşılaşmada iki takım da ikinci yarıda galibiyet golünü bulamayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
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