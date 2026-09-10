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Arda Turan'ın ilk Şampiyonlar Ligi sınavı! Shakhtar PSV ile yenişemedi

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde sahne alırken Shakhtar Donetsk ile PSV Eindhoven deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Arda Turan'ın ilk Şampiyonlar Ligi sınavı! Shakhtar PSV ile yenişemedi
Burak Kavuncu

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında PSV Eindhoven'a konuk oldu. Hollanda'da oynanan mücadele 1-1 sona ererken, Arda Turan kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçından 1 puanla ayrıldı.

SHAKHTAR PERDEYİ AÇTI

Arda Turan ın ilk Şampiyonlar Ligi sınavı! Shakhtar PSV ile yenişemedi 1

Karşılaşmada iki takım da ilk bölümde skor üretmekte zorlanırken, maçın sonlarına doğru goller arka arkaya geldi.

Shakhtar Donetsk, 45. dakikada Gleiker Mendoza'nın kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

PSV'DEN HIZLI CEVAP

Arda Turan ın ilk Şampiyonlar Ligi sınavı! Shakhtar PSV ile yenişemedi 2

PSV Eindhoven ikinci yarının hemen başında skoru eşitledi.

  1. dakikada sahneye çıkan Sergino Dest, Shakhtar filelerini havalandırarak mücadelede dengeyi sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

ARDA TURAN'IN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI

Arda Turan ın ilk Şampiyonlar Ligi sınavı! Shakhtar PSV ile yenişemedi 3

Shakhtar Donetsk'in başında görev yapan Arda Turan için karşılaşma ayrı bir önem taşıdı.

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Turan, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadı. Genç teknik adam, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonundaki ilk sınavından beraberlikle ayrıldı.

MAÇI HALİL UMUT MELER YÖNETTİ

Arda Turan ın ilk Şampiyonlar Ligi sınavı! Shakhtar PSV ile yenişemedi 4

PSV Eindhoven ile Shakhtar Donetsk arasındaki mücadelede düdük FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'deydi.

Meler'in yönettiği karşılaşmada iki takım da ikinci yarıda galibiyet golünü bulamayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
PSV Shakhtar Donetsk Arda Turan
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