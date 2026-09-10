İsmail Kartal'ın istifasının ardından Fenerbahçe tribünlerinde sürpriz isim!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevini bırakmasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilirken, Roma maçında tribünde dikkat çeken bir isim yer aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden takip etti.

KARTAL'IN ARDINDAN TRİBÜNDE SÜRPRİZ İSİM

İsmail Kartal'ın istifasını açıkladığı gecede Fenerbahçe tribünlerinde Montella'nın bulunması dikkat çekti. İtalyan teknik adamın karşılaşmayı tribünden izlemesi, sarı-lacivertli camiada yeni teknik direktör iddialarını da beraberinde getirebilecek bir görüntü oluşturdu.

MONTELLA, FENERBAHÇE-ROMA MAÇINI İZLEDİ

Vincenzo Montella, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip etti. İtalyan çalıştırıcının Kadıköy'deki karşılaşmada yer alması dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖR BEKLEYİŞİ

İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu boş kaldı. Yönetimin yeni teknik adam için atacağı adım merak edilirken, Montella'nın Roma maçındaki görüntüsü futbol gündeminde dikkat çekti.