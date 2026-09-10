Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'ın istifasının ardından açıklama! "Görevine devam ediyor"

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından Aziz Yıldırım'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Roma maçını tribünden takip eden Yıldırım, Kartal'ın istifa kararından önceden kimsenin haberi olmadığını belirtti.

"GÖREVİNE DEVAM EDİYOR..."

Aziz Yıldırım: "İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim! Görevine devam ediyor. Biz bir aileyiz!"

"HİÇBİRİMİZİN İSTİFA KARARINDAN HABERİ YOKTU"

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifasının kendisi açısından da sürpriz olduğunu ifade etti.

"İstifadan hiçbirimizin haberi yoktu. Fenerbahçe camiasından bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALACAĞIZ DEDİK, KALDIK. İSMAİL KARTAL'LA KALDIK"

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne İsmail Kartal yönetiminde kalmasının ardından kulübün transfer politikasına ilişkin konuştu. Yıldırım, "Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedik, kaldık. İsmail Kartal'la kaldık. Biz desteğiz, biz maddi yönden gelirler giderler üzerinden çalışıyoruz. Onun istediği biri varsa arkadaşlarla konuşuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bazen de imkanlar var. Ben 200 milyona futbolcu alırım, hiç çekinmem alırım ama kulübe ne zarar verir" ifadelerini kullandı.

"İSMAİL KARTAL'IN KAFASINA ŞİŞE ATTILAR..."

İsmail Kartal'ın istifasının nedenine de değinen Aziz Yıldırım, tecrübeli teknik adamın maç sırasında tribünlerden gelen bir şişenin hedefi olduğunu söyledi. Yıldırım, "İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar ya bu akşam! Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu!" sözleriyle Kartal'ın yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

"HERKES BAŞKAN VE ANTRENÖR YERİNE KARAR VERİYOR"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının dahi sorgulandığını söyleyen Yıldırım, camiaya sakin olma çağrısı yaptı.

"Yok takım zayıf, yok takım şöyle diye Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması sorgulandı. Herkes başkan ve antrenör yerine karar veriyor. Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek."

"ÖNCEDEN HABERİM OLSAYDI GELİR MİYDİM?"

İstifa kararından önceden haberdar olmadığını özellikle vurgulayan Aziz Yıldırım, Roma maçına gelmesinin de bu durumun göstergesi olduğunu söyledi.

"Önceden haberim olsaydı gelir miydim buraya! Hiçbirimizin haberi yoktu."

FENERBAHÇE'DE GÖZLER YENİ TEKNİK DİREKTÖRDE

İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör arayışının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları ise Kartal'ın kararının camia içerisinde de sürprizle karşılandığını ortaya koydu.