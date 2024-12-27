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Arda Turan'ın son 10 günü! Ortalığı karıştıran iddia: Eyüpspor'a veda edebilir!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.12.2024 15:47
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Eyüpspor'un başında müthiş bir performansa imza atan genç teknik adam Arda Turan için iddiaların ardı arkası kesilmezken Turan'ın şimdi de La Liga'nın köklü ekiplerinden Girona'nın başına geçeceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Arda Turan'ın son 10 günü! Ortalığı karıştıran iddia: Eyüpspor'a veda edebilir!

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ın 1. ligdeki başarısını Süper Lig'de de sürdürürken, genç teknik adam için sürpriz bir iddia gündemde.

Yakup Çınar'ın haberine göre; İspanyol ve Alman kulüplerinin kendisine olan ilgisi bilinen Turan'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımla anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

10 GÜN İÇİNDE AYRILABİLİR

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Hatta iddiaya göre Arda Turan, 10 gün içinde Eyüpspor'dan ayrılarak İspanya La Liga ekibi olduğu tahmin edilen takımın başına geçeceği bu takımın da Girona olabileceği konuşuluyor.

SÜPER LİG'DE DE BEKLENTİLERİ AŞTI

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Eyüpspor'un başına Nisan 2023'te geçen genç teknik adam, İstanbul temsilcisiyle 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı ve takımı Süper Lig'e taşıdı. Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, bu sezon ise ligde 17 maç sonunda topladığı 27 puanla 5. sırada yer alıyor.

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Süper Lig Eyüpspor İspanya Arda Turan son dakika
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