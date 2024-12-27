Arda Turan'ın son 10 günü! Ortalığı karıştıran iddia: Eyüpspor'a veda edebilir!

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ın 1. ligdeki başarısını Süper Lig'de de sürdürürken, genç teknik adam için sürpriz bir iddia gündemde.

Yakup Çınar'ın haberine göre; İspanyol ve Alman kulüplerinin kendisine olan ilgisi bilinen Turan'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımla anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

10 GÜN İÇİNDE AYRILABİLİR

Hatta iddiaya göre Arda Turan, 10 gün içinde Eyüpspor'dan ayrılarak İspanya La Liga ekibi olduğu tahmin edilen takımın başına geçeceği bu takımın da Girona olabileceği konuşuluyor.

SÜPER LİG'DE DE BEKLENTİLERİ AŞTI

Eyüpspor'un başına Nisan 2023'te geçen genç teknik adam, İstanbul temsilcisiyle 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı ve takımı Süper Lig'e taşıdı. Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, bu sezon ise ligde 17 maç sonunda topladığı 27 puanla 5. sırada yer alıyor.