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Arda Turan'ın soyunma odasında yaptığı konuşma yayınlandı! 'Sizden sadece bir şey istiyorum...'

27.05.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig play-off'unda Sakaryaspor deplasmanına çıkan ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın soyunma odasında yaptığı konuşma yayınlandı. Karşılaşma öncesinde takımıyla bir motivasyon konuşması gerçekleştiren Turan'ın sözleri, sosyal medyada geniş yer buldu. İşte detaylar...

Arda Turan'ın soyunma odasında yaptığı konuşma yayınlandı! 'Sizden sadece bir şey istiyorum...'

Sakaryaspor ile Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig play-off'unda kozlarını paylaştı. 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle biten karşılaşma, uzatmalara gitti. Eyüpspor, 120+2. dakikada Alpaslan Öztürk'ün attığı golle sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve Bodrumspor ile eşleşti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da teknik direktörlük kariyerinde önemli bir galibiyet almış oldu.

Teknik direktörlükte ilk deneyimini yaşayan Turan'ın maç öncesinde yaptığı soyunma odası konuşması da yayınlandı.

"SADECE BİR ŞEY İSTİYORUM..."

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Arda Turan'ın motivasyon konuşmasında şu ifadeler yer aldı;

"Hayatta bütün güzel hikayelerin içinde hep acı çekmek, mücadele etmek var. En güzel hikayelerin içinde ne var biliyor musunuz? Takım arkadaşlarıma, dostlarıma ve aileme güvenmek... Ben, güvenmeyi bırakmam. İnanıyorum ki burada en arkadakinden en öndekine karşı birbirine çok güvenen bir ekip var. Onların 30 binine karşı biz, birbirine güvenen bir aile... Takım arkadaşı için savaşan, yanında onu gören, düştüğünde kaldıracak olan, hatasını düzeltmek için çalışacak... Şartlar ne olursa olsun pes etmeyeceğiz. Bugün sizden bir şey istiyorum, pişmanlık duymayacağız! Her şeyin ötesinde bir şey söyleyeceğim; yarın sabah 12.00'de antrenman, pazar günü izinliyiz, pazartesi Bodrumspor'a karşı maça çıkacağız."

Genç çalıştırıcının konuşması sonrasında takımda yer alan oyuncuların oldukça hırslandığı ve büyük bir tepki verdiği görüldü.

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