Arda Turan'ın takımı farka boğuldu! Başarılı hoca çılgına döndü: Yaşadığım en kötü gün

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi’nde LNZ Cherkasy’ye 4-1 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini yaşadı. LNZ, kulüp tarihinde ilk kez Shakhtar’ı yenerken, Arda Turan tüm sorumluluğu üstlendi. Savaşın gölgesinde sporun sürmesine değinen Turan, “Ukrayna halkı tüm dünyaya örnek” dedi.

Berker İşleyen

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi’nde Arda Turan yönetimindeki ilk yenilgisini LNZ Cherkasy karşısında aldı. Sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrılan Turan’ın ekibi, bu sonuçla hem ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı hem de LNZ Cherkasy’ye tarihinde ilk kez kaybetmiş oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, hem sahadaki yenilgiyi değerlendirdi hem de Ukrayna’daki savaş koşullarına değinerek duygusal bir konuşma yaptı.

"UKRAYNA HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUM"

Turan, açıklamasının başında savaşın gölgesinde futbol oynamaya devam eden Ukrayna halkına ve sporculara şu sözlerle teşekkür etti:

“Ukrayna halkının hissettiği tüm acıyı paylaşıyorum. Hem futbol hem de diğer spor dallarında, bu zor koşullara rağmen spor faaliyetlerini sürdüren herkese teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna’da profesyonel sporların üst düzeyde devam etmesi inanılmaz bir başarı. Hepiniz olağanüstü bir iş çıkarıyorsunuz. Bu azminiz, tüm dünya için örnek teşkil ediyor. Böyle bir halkın yanında olmaktan gerçekten gurur duyuyorum.”

"LNZ HAK ETTİ, BU BENİM EN KÖTÜ GÜNÜM OLABİLİR"

Mağlubiyeti değerlendiren genç teknik adam, rakiplerini tebrik etti ve yenilginin sorumluluğunu üstlendi:

“LNZ’yi tebrik ediyorum. Bugün sahada bizden çok daha iyi oynadılar ve galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. Açıkça söylemek gerekirse, teknik direktörlük kariyerimin en kötü gününü yaşadım. Bugün hissettiklerim gerçekten yıkıcı. Takım iç sahada dört gol yediyse, bu tamamen benim sorumluluğumdadır. Bundan kaçmam.”

"ŞAMPİYON GİBİ Mİ, SIRADAN BİR TAKIM GİBİ Mİ TEPKİ VERECEĞİZ?"

Turan, maçın detaylarına da değinerek takımın reaksiyonunu sorguladı:

“Bugünkü maç, özellikle bire bir mücadeleler üzerinden şekillendi. Ne yazık ki yeterince karşılık veremedik. Şimdi önemli olan, bu mağlubiyete nasıl bir tepki vereceğimiz. Sıradan bir takım gibi mi, yoksa şampiyonluk hedefi olan bir takım gibi mi yanıt vereceğiz? Milli maçlar arasında bu maçtan önemli dersler çıkarmamız gerekiyor.”

"MİLLİ TAKIM OYUNCULARIYLA GURUR DUYUYORUM"

Son olarak milli takıma giden oyuncularına şans dileyen Turan, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Maç sonunda soyunma odasına giderek tüm milli takım oyuncularımıza başarılar diledim. Ülkesini temsil etmek, futboldaki en onurlu görevlerden biridir. Özellikle Ukrayna Milli Takımı’nda forma giyecek oyuncularla gurur duyuyorum. Onlar da zorlu maçlara çıkacaklar, ben de ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için onları motive etmeye çalıştım.”

