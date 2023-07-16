Arda Turan'ın yeni halini görenler şaşırıyor! 1.5 ay içinde sakalları beyazladı

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da devam eden Arda Turan yeni sezon öncesi takımıyla çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'e çıkma şansını son maçlarda kaçıran Eyüpspor'da bu sezon tek hedef bir üst lige çıkmak.

"GALATASARAY’I DA ÇALIŞTIRMAYI ÇOK İSTERİM"

Tivibu Spor'a konuşan Arda Turan, "Ben Galatasaraylıyım, benim çocukluk sevdam. Birçok fedakarlık yapmama rağmen bu sevdam yargılandı. İnsan sevdasına karşı her zaman bir özlem duyar. Galatasaray Teknik Direktörü olma hayalim var. Ama Okan ağabey gibi içimizden yetişmiş büyüklerimiz çok başarılı olacak ki bu fırsatlar bize daha iyi gelsin. O yüzden sıramızı uygun zamanda bekliyor olacağız, onun için hazırlanıyoruz. Ben ülkemin milli takımını da, Galatasaray’ı da çalıştırmayı çok isterim. Ama sonrası hayalim Atletico Madrid ve Barcelona’yı çalıştırmak. Her sabah kalktığımda en iyi teknik direktör olmak istediğimi kendime söylüyorum.” dedi.

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Arda Turan'ın sakallarındaki beyazlar dikkatlerden kaçmadı. Hayranları Arda Turan'ın yeni haline bir hayli şaşırdı. 1.5 ay içinde sakalları beyazlayan Arda Turan'a birçok yorum yapıldı.

