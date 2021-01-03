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Arda Turan: İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.01.2021 08:16 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın takım kaptanı Arda Turan, Antalyaspor ile oynanan karşılaşma sonrasında Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti.

Arda Turan: İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalırken, takım kaptanı Arda Turan, mücadele sonrasında havai fişek patlaması sonrasında yaralanan ve tedavisi hastanede devam eden Omar Elabdellaoui’yi bir kez daha yalnız bırakmadı.

Takımını hem saha içi hem de saha dışında sahiplenen ve bu sezon örnek bir davranış sergileyen tecrübeli futbolcu, mücadelenin ardından soluğu Omar’ın yanında aldı.

Ziyaret sonrasında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Arda Turan, "İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz. Morali de iyi, inşallah daha iyi olacak. Siz de dua edin" ifadelerini kullandı.

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