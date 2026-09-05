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Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için direkt skor paylaştı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı ve yabancı VAR hakeminin görev yapacağı kritik maç öncesi, ünlü spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz'dan dikkat çeken bir skor tahmini geldi.

Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için direkt skor paylaştı!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası büyük bir heyecana sahne olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu kritik mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE, VAR'DA YABANCI HAKEM

Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için direkt skor paylaştı! 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), zorlu derbide görev yapacak hakemleri resmi olarak duyurdu. Dev karşılaşmayı tecrübeli hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) odasında ise yabancı hakem kararı uygulandı. Derbinin VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski oturacak.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN 2-1'LİK TAHMİN

Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için direkt skor paylaştı! 2

Dev maç öncesi spor kamuoyunda heyecan giderek artarken, ünlü yorumculardan da flaş tahminler gelmeye devam ediyor. Derin Futbol programında karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, derbide sarı-lacivertli ekibi favori gösterdi. Durmaz, Fenerbahçe'nin saha avantajını kullanarak Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup edeceğini ifade etti.

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