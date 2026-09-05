Tarih yazıyoruz tarih! Filenin Sultanları, Sırbistan'ı devirerek Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi!

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yürüyüşüne doludizgin devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı final turunda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

SIRBİSTAN ENGELİ AŞILDI, TARİH YAZILDI

Dev organizasyonda sergilediği üstün performansla dikkat çeken Filenin Sultanları, yarı finaldeki zorlu rakibi Sırbistan'ı da devirmeyi başardı. Sahadan muhteşem bir galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılarımız, bu sonuçla birlikte Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırarak Türk voleybol tarihine geçecek dev bir başarıya daha imza attı.

GÖZLER ŞAMPİYONLUK MAÇINDA

Sırbistan'ı saf dışı bırakarak altın madalya yolunda son düzlüğe giren milli takımımızın, Avrupa'nın en büyüğü olmak için çıkacağı final müsabakasının detayları ve rakibi büyük bir heyecanla bekleniyor.