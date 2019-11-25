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Arda Turan'ın başı dertte! Mahkemelik oluyor

İSPANYA HABERLERİ  | 25.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

Başakşehir’in yıldız ismi Arda Turan'ın başı dertte... Yıldız futbolcunun İspanya’daki eski ev sahibi, 400 bin Euro’luk borcu nedeniyle Arda'yı mahkemeye vereceğini açıkladı.

İspanyol basınında yer alan habere göre Arda’nın Barcelona’daki ev sahibi, oyuncunun kendisine borcu olduğunu iddia etti. Arda Turan’ın Barcelona’daki ev sahibi, yıldız futbolcunun birkaç aylık kirasını ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti.

Mundo Deportivo’dan Joan Poqui’nin haberine göre; Arda Turan, eski ev sahibine olan 400 bin Euro’luk borcunu ödemedi. Turan’ın borcunun 100 bin Euro’sunun kira borcu, kalan 300 bin Euro’sunun ise eve zarar verdiği için olduğu belirtildi.

Ev sahibi, Arda Turan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını belirterek, mahkeme yoluna başvurmak zorunda kalacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan barcelona başakşehir

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Futbolcuyum diye geçiniyorlar
doymazlar aga doymazlar
keskin sirke küpüne zarar
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