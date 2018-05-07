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Arda Turan hakemlere ne dedi?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 07.05.2018 17:15 | Son Güncelleme

Başakşehir-Sivasspor maçına hakemlere yönelik hareketleriyle damga vuran ve kırmızı kart gören Arda Turan'la ilgili rapor ortaya çıktı. Peki Arda Turan hakemlere ne dedi? Arda Turan kaç maç ceza alacak? İşte detaylar...

Hakem raporu ortaya çıktı! Arda Turan hakemlere ne dedi?

Arda Turan hakemlere ne dedi?

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Başakşehir'de Sivasspor maçında hakemlere yönelik eylemi ve sözlerinden sonra alacağı ceza merak konusu olan Arda Turan'ın disipline sevk gerekçeleri belli oldu.

Başakşehir'de Sivasspor maçında hakemlere yönelik eylemi ve sözlerinden sonra alacağı ceza merak konusu olan Arda Turan'ın disipline sevk gerekçeleri belli oldu.
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Yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik müdahalesi nedeniyle müsabaka hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla ihraç olan Arda Turan'la ilgili hakem Uğurlu'nun yazdığı rapor da belli oldu.

Yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik müdahalesi nedeniyle müsabaka hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla ihraç olan Arda Turan'la ilgili hakem Uğurlu'nun yazdığı rapor da belli oldu.
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Hakem Uğurlu'nun raporunda Arda Turan'ın kırmızı kart sonrası kendisine el kol hareketleriyle birlikte yumruğunu sıkarak "Şerefsizler, Allah belanızı versin" diye yazdığı öğrenildi.

Hakem Uğurlu'nun raporunda Arda Turan'ın kırmızı kart sonrası kendisine el kol hareketleriyle birlikte yumruğunu sıkarak "Şerefsizler, Allah belanızı versin" diye yazdığı öğrenildi.
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Hakem Uğurlu'nun raporu doğrultusunda TFF Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında "hakaretten" minimum 3-4 maç men cezası tehlikesiyle karşı karşıya kalan Arda Turan'ın,

Hakem Uğurlu'nun raporu doğrultusunda TFF Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında "hakaretten" minimum 3-4 maç men cezası tehlikesiyle karşı karşıya kalan Arda Turan'ın,
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kırmızı kart görmesine neden olan yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik eyleminin ise "saldırı" kapsamına girmediği,

kırmızı kart görmesine neden olan yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik eyleminin ise "saldırı" kapsamına girmediği,
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daha önceki benzer olaylarda olduğu gibi yıldız futbolcunun disiplin talimatının 36. maddesinde yer alan "fiili mlüdahale" kapsamında PFDK'ya gönderileceği belirtildi.

daha önceki benzer olaylarda olduğu gibi yıldız futbolcunun disiplin talimatının 36. maddesinde yer alan "fiili mlüdahale" kapsamında PFDK'ya gönderileceği belirtildi.
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Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesinin 5. fıkrasında, "İhlalin TFF mensiplarına yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde oyunculara 3 ile 6 maç arasında men verilir" demesi,

Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesinin 5. fıkrasında, "İhlalin TFF mensiplarına yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde oyunculara 3 ile 6 maç arasında men verilir" demesi,
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yıldız futbolcunun yardımcı hakeme yönelik fiili müdahelesinin ise alt sınırdan uzaklaşarak üst sınırdan verilebileceği öğrenildi.

yıldız futbolcunun yardımcı hakeme yönelik fiili müdahelesinin ise alt sınırdan uzaklaşarak üst sınırdan verilebileceği öğrenildi.
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Müsabakanın orta hakemi Uğurlu'ya yönelik hakaretinden dolayı 3 ile 4 maç arasında bir men cezasıyla karşı karşıya kalan Arda Turan,

Müsabakanın orta hakemi Uğurlu'ya yönelik hakaretinden dolayı 3 ile 4 maç arasında bir men cezasıyla karşı karşıya kalan Arda Turan,
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yardımcı hakeme yönelik fiili müdahalesinden ise 5 ile 6 maç arasında bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olacak.

yardımcı hakeme yönelik fiili müdahalesinden ise 5 ile 6 maç arasında bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olacak.
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Her iki eyleminden dolayı muhtemelen toplamda 8 ile 10 maç arasında bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalan Arda Turan ile ilgili,

Her iki eyleminden dolayı muhtemelen toplamda 8 ile 10 maç arasında bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalan Arda Turan ile ilgili,
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sevk işleminin salı günü öğle saatlerinde resmiyete kavuşacağı ifade edildi. (Sporx)

sevk işleminin salı günü öğle saatlerinde resmiyete kavuşacağı ifade edildi. (Sporx)
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arda turan başakşehir

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