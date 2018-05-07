Hakem raporu ortaya çıktı! Arda Turan hakemlere ne dedi?

Arda Turan hakemlere ne dedi?

1 / 12 Başakşehir'de Sivasspor maçında hakemlere yönelik eylemi ve sözlerinden sonra alacağı ceza merak konusu olan Arda Turan'ın disipline sevk gerekçeleri belli oldu.

2 / 12 Yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik müdahalesi nedeniyle müsabaka hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla ihraç olan Arda Turan'la ilgili hakem Uğurlu'nun yazdığı rapor da belli oldu.

3 / 12 Hakem Uğurlu'nun raporunda Arda Turan'ın kırmızı kart sonrası kendisine el kol hareketleriyle birlikte yumruğunu sıkarak "Şerefsizler, Allah belanızı versin" diye yazdığı öğrenildi.

4 / 12 Hakem Uğurlu'nun raporu doğrultusunda TFF Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında "hakaretten" minimum 3-4 maç men cezası tehlikesiyle karşı karşıya kalan Arda Turan'ın,

5 / 12 kırmızı kart görmesine neden olan yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik eyleminin ise "saldırı" kapsamına girmediği,

6 / 12 daha önceki benzer olaylarda olduğu gibi yıldız futbolcunun disiplin talimatının 36. maddesinde yer alan "fiili mlüdahale" kapsamında PFDK'ya gönderileceği belirtildi.

7 / 12 Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesinin 5. fıkrasında, "İhlalin TFF mensiplarına yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde oyunculara 3 ile 6 maç arasında men verilir" demesi,

8 / 12 yıldız futbolcunun yardımcı hakeme yönelik fiili müdahelesinin ise alt sınırdan uzaklaşarak üst sınırdan verilebileceği öğrenildi.

9 / 12 Müsabakanın orta hakemi Uğurlu'ya yönelik hakaretinden dolayı 3 ile 4 maç arasında bir men cezasıyla karşı karşıya kalan Arda Turan,

10 / 12 yardımcı hakeme yönelik fiili müdahalesinden ise 5 ile 6 maç arasında bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olacak.

11 / 12 Her iki eyleminden dolayı muhtemelen toplamda 8 ile 10 maç arasında bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalan Arda Turan ile ilgili,