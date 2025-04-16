Arda Turan kendisine yapılan tezahüratı duyunca tribünleri susturdu! Fatih Terim'e büyük saygı...

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u konuk eden Eyüpspor rakibine adeta gol olup yağmış ve mücadeleyi 6-0 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.

Eyüpspor'un bu galibiyeti taraftarlarda da büyük bir coşku yaratırken karşılaşmanın ardından bir video ortaya çıktı.

Eyüpspor yedek kulübesinin hemen arkasında maçı takip eden taraftarlar Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a sevgilerini göstermek için 'İmparator Arda Turan' tezahüratında bulundu.

FATİH TERİM DETAYI...

Bu tezahüratı duyan Turan, taraftarların olduğu bölüme doğru dönerek eliyle 'hayır' işareti yaparak hocası Fatih Terim'e duyduğu saygıyı göstermiş oldu.

İŞTE O ANLAR...