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  4. Arda Turan kendisine yapılan tezahüratı duyunca tribünleri susturdu! Fatih Terim'e büyük saygı...

Arda Turan kendisine yapılan tezahüratı duyunca tribünleri susturdu! Fatih Terim'e büyük saygı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.04.2025 08:53
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Süper Lig'in bu sezonki flaş ekiplerinden Eyüpspor'da Arda Turan imza attığı başarılarla taraftarın gönlünde taht kurmayı başarırken taraftarlar kendisine olan sevgisini zaman zaman tezahüratlarla da göstermeye devam ediyor. Son oynanan Adana Demirspor'da ise kendisine yapılan bir tezahürat sonrası tribünleri susturdu. İşte detaylar...

Arda Turan kendisine yapılan tezahüratı duyunca tribünleri susturdu! Fatih Terim'e büyük saygı...

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u konuk eden Eyüpspor rakibine adeta gol olup yağmış ve mücadeleyi 6-0 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.

Eyüpspor'un bu galibiyeti taraftarlarda da büyük bir coşku yaratırken karşılaşmanın ardından bir video ortaya çıktı.

'İMPARATOR ARDA TURAN'

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Eyüpspor yedek kulübesinin hemen arkasında maçı takip eden taraftarlar Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a sevgilerini göstermek için 'İmparator Arda Turan' tezahüratında bulundu.

FATİH TERİM DETAYI...

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Bu tezahüratı duyan Turan, taraftarların olduğu bölüme doğru dönerek eliyle 'hayır' işareti yaparak hocası Fatih Terim'e duyduğu saygıyı göstermiş oldu.

İŞTE O ANLAR...

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