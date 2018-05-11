Arda Turan'n babası Adnan Turan hastaneye kaldırıldı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ve son olarak PFDK'dan 16 maç ceza alarak büyük yankı uyandıran Arda Turan'dan üzücü bir haber geldi.

Tecrübeli futbolcunun babası Adnan Turan'ın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Turan, kalp kaslarındaki kasılma nedeniyle hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu açıklandı. Geceyi hastanede geçirecek olan Adnan Turan yarın taburcu olacak.

(A Spor)

