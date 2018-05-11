SPOR

Arda Turan'n babası Adnan Turan hastaneye kaldırıldı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 11.05.2018 18:20 | Son Güncelleme

PFDK'dan 16 maçlık rekor cezaya çarptırılan Arda Turan'a bir şok da babasından geldi. Arda Turan'ın babası Adnan Turan hastaneye kaldırıldı. Adnan Turan, kalp kaslarındaki kasılma nedeniyle hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu açıklandı. Geceyi hastanede geçirecek olan Adnan Turan yarın taburcu olacak.

Arda Turan'n babası Adnan Turan hastaneye kaldırıldı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ve son olarak PFDK'dan 16 maç ceza alarak büyük yankı uyandıran Arda Turan'dan üzücü bir haber geldi.

Tecrübeli futbolcunun babası Adnan Turan'ın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Turan, kalp kaslarındaki kasılma nedeniyle hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu açıklandı. Geceyi hastanede geçirecek olan Adnan Turan yarın taburcu olacak.

(A Spor)

İşte Muharrem İnce'nin mal varlığıİşte Muharrem İnce'nin mal varlığı
Cinsel istismar duruşmasında şok sözlerCinsel istismar duruşmasında şok sözler
İzmir'de operasyon! 96 kişi için gözaltı kararıİzmir'de operasyon! 96 kişi için gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan Adnan Turan

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Mustafa Cengiz'den Wesley Sneijder açıklaması

Mustafa Cengiz'den Wesley Sneijder açıklaması

Beşiktaş, Nuri Şahin'i transfer ediyor!

Beşiktaş, Nuri Şahin'i transfer ediyor!

Kameni, Aykut Kocaman'ı bombaladı!

Kameni, Aykut Kocaman'ı bombaladı!

Beşiktaş'ın ilk transferi Musa Barrow

Beşiktaş'ın ilk transferi Musa Barrow

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Diğer Haberler
Arda Turan'n babası Adnan Turan hastaneye kaldırıldı!

Arda Turan'n babası Adnan Turan hastaneye kaldırıldı!

Dünya basını Arda Turan'ın cezası için ne yazdı?

Dünya basını Arda Turan'ın cezası için ne yazdı?

Arda Turan'dan hakemlere ölüm tehdidi!

Arda Turan'dan hakemlere ölüm tehdidi!

Göksel Gümüşdağ: Arda Turan'a biz de ceza vereceğiz!

Göksel Gümüşdağ: Arda Turan'a biz de ceza vereceğiz!

Rıdvan Dilmen'den Arda Turan ve ceza yorumu! TFF'ye şok suçlama

Rıdvan Dilmen'den Arda Turan ve ceza yorumu! TFF'ye şok suçlama

PFDK, Arda Turan'a 16 maç ceza verildiğini açıkladı!

PFDK, Arda Turan'a 16 maç ceza verildiğini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.