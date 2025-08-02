Arda Turan o eleştirilere böyle yanıt verdi! Bu kez gözlerini kaçırdığı için eleştirildiği röportajında öyle bir şey yaptı ki...

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, daha önce güzelliği ve Türkçeye olan ilgisiyle tanınan Daria Bondar Savina ile göz göze gelmemesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in Finlandiya temsilcisi Ilves'i elediği maç sonrasında da Daria Bondar'dan gözlerini kaçırarak röportaj vermişti.

Sosyal medya kullanıcıları, Arda Turan’ın bu davranışını eşi Aslıhan Doğan’a bağlayarak, "Aslıhan’dan çekindi", "Gözü eşinde, gönlü disiplinde" şeklinde esprili yorumlarda bulunmuştu.

BU KEZ YÜZÜNE BAKARAK KONUŞTU

Ancak Turan, Beşiktaş ile oynanan rövanş mücadelesinden sonra bu kez Savina ile yüzüne bakarak gerçekleştirdiği konuşmayla eleştirilere fiili bir yanıt vermiş oldu.

Sosyal medyada gündem olan bu anlar, Turan’ın iletişim konusundaki hassasiyetini ortaya koyarken, göz teması kurmanın önemine dikkat çekti.