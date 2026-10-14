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Aston Villa - Fenerbahçe maçında 3 gol! UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan

UEFA Gençlik Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe U19, İngiltere deplasmanında Aston Villa U19 ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Aston Villa - Fenerbahçe maçında 3 gol! UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan
Burak Kavuncu

UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe U19 Takımı, ikinci hafta maçında Aston Villa U19'a konuk oldu. İngiltere'de oynanan karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sahadan istediği sonuçla ayrılamadı.

ASTON VILLA İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Aston Villa - Fenerbahçe maçında 3 gol! UEFA Gençlik Ligi nde heyecan 1

Karşılaşmanın 22. dakikasında Daniel Adediran'ın kaydettiği golle Aston Villa U19, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. İlk golün ardından iki takım da mücadeleyi sürdürürken İngiliz temsilcisi, skor üstünlüğünü korudu.

İKİNCİ YARIDA GOLLER GELDİ

Aston Villa U19, 68. dakikada Erinoluwa Orebowale'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe U19 ise 79. dakikada Emin Eren Sayar'ın kaydettiği golle umutlandı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Aston Villa U19, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve UEFA Gençlik Ligi'nin ikinci haftasını galibiyetle tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa fenerbahçe
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