Leroy Sane eleştirilere dayanamadı! Galatasaraylı yıldızdan olay açıklama

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, Barcelona karşılaşmasında sergilediği performansın ardından taraftarların ve spor yorumcularının eleştirilerinin hedefi oldu. Son dönemde formasını Yunus Akgün'e kaptıran Alman oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eleştirilere karşılık verdi ve yeniden yükselişe geçmek için çalıştığını vurguladı.

BARCELONA MAÇININ ARDINDAN ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Leroy Sane, ilerleyen dakikalarda oyuna dahil oldu. Alman futbolcunun sahadaki görüntüsü, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekerken sosyal medyada da performansına yönelik eleştiriler arttı.

Bu sezon henüz beklenen katkıyı sağlayamayan Sane'nin, forma rekabetinde Yunus Akgün'ün gerisinde kalması da gündemdeki yerini korudu.

"GIRTLAĞINA YAPIŞIRIM"

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Barcelona karşılaşmasının ardından Leroy Sane'nin performansını sert sözlerle eleştirdi. Metin, Alman oyuncunun takım arkadaşlarına karşı sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Leroy Sane'ye bir çift lafım var. İnsanın önce kendisine, kariyerine, adına saygısı olur. Bir de takım arkadaşına saygısı olur. Ben Sane'nin takım arkadaşı olsam, vallahi soyunma odasında gırtlağına falan yapışırım. 'Bize yardımcı olacak mısın?' diye sorarım. Koşmaktan öldüm artık ya!"

"UTANMASI LAZIM..."

Sinan Engin de yıldız futbolcunun yedek kalmasını ve sahadaki performansını eleştirdi. Engin, Sane'nin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmesinde, "Leroy Sane'nin utanması lazım! Yunus Akgün oynuyor, Sane yedek... Almanya'nın dünya çapında futbolcusu kulübede. Böyle bir şey olabilir mi ya?" ifadelerini kullandı.

LEROY SANE'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Leroy Sane, yeniden en iyi seviyesine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Galatasaray taraftarlarına seslenen Alman futbolcu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğiniz performansı sergilemek için her gün çok çalışıyorum."

Sane, kendisine verilen destek için teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün ve ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız."

9 MAÇTA GOL VE ASİST KATKISI YAPAMADI

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta forma giyen Leroy Sane, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Performansını yükseltmek isteyen Alman yıldızın, yaptığı açıklamayla hem taraftarlara mesaj verdiği hem de yeniden form tutmak için çalıştığını vurguladığı görüldü.