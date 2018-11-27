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Arda Turan sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemedi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 27.11.2018 09:45 | Son Güncelleme

Başakşehir'in Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta Arda Turan'ın yokluğu dikkat çekmişti. Milli futbolcu Arda Turan'ın Göztepe maçında kadroda olmama nedeni ortaya çıktı.

Arda Turan sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemedi

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Erzurumspor'a 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Göztepe bu akşam evinde liderlik koltuğunda oturan Başakşehir'le karşı karşıya geldi.

Şampiyonluk yolunda ilerleyen Başakşehir'de sezon başından itibaren sakatlığı nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan Arda Turan'ın kadroda olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Olayın gerçeği ise kısa bir süre içinde anlaşıldı. Tecrübeli futbolunun sakatlığı nedeniyle bu zorlu deplasmana götürülmediği ortaya çıktı.

ARDA TURAN'A ACI HABER

Sakatlığı nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyen olan Arda Turan'ın anneannesi hayatını kaybetti. Ölüm haberini Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan sosyal medya hesabından duyurdu.

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