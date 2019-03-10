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Arda Turan: Şampiyonluk yarışında karşımızdaki takım Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.03.2019 09:02 | Son Güncelleme

Arda Turan, 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçın ardından Arda Turan, karşılaşmayı değerlendirdi.

Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

''Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Fenerbahçe ne şartta olursa olsun Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi."

''Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Fenerbahçe ne şartta olursa olsun Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi."

"Bugün de iyi oynadılar. İlk yarının büyük bir kısmını forse ettik."

"Bugün de iyi oynadılar. İlk yarının büyük bir kısmını forse ettik."

"Basit bir gol yedik ve eşitlendi. Ancak sonra golü atmayı başardık."

"Basit bir gol yedik ve eşitlendi. Ancak sonra golü atmayı başardık."

"Rakibimiz, Türkiye'nin en büyük camialarından birisidir."

"Rakibimiz, Türkiye'nin en büyük camialarından birisidir."

"Elbet durumu düzelecektir, koskoca Fenerbahçe sonuçta.''

"Elbet durumu düzelecektir, koskoca Fenerbahçe sonuçta.''

''Büyük bir avantaja sahibiz ama karşımızda Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray var."

''Büyük bir avantaja sahibiz ama karşımızda Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray var."

"Biz haddimizi bilerek, en iyisini yapmaya çalışacağız."

"Biz haddimizi bilerek, en iyisini yapmaya çalışacağız."

"Şampiyonluk yarışında karşımızdaki takım Galatasaray."

"Şampiyonluk yarışında karşımızdaki takım Galatasaray."

"Çok dikkat etmemiz lazım. Bir mağlubiyet sonrası her şey sıkışabilir. Şimdi hayalimiz Kayserispor maçı."

"Çok dikkat etmemiz lazım. Bir mağlubiyet sonrası her şey sıkışabilir. Şimdi hayalimiz Kayserispor maçı."

"Tüm takım şimdi o maça konsantre olacak. Takımın performansından memnunum."

"Tüm takım şimdi o maça konsantre olacak. Takımın performansından memnunum."

"Şampiyonluk hayalimiz. Karşımızda çok büyük camialar var. En ufak hatamızı değerlendirecekler."

"Şampiyonluk hayalimiz. Karşımızda çok büyük camialar var. En ufak hatamızı değerlendirecekler."

"Bizim şimdi öncelikle Kayserispor maçına odaklanmamız lazım.''

"Bizim şimdi öncelikle Kayserispor maçına odaklanmamız lazım.''

''Atletico Madrid'de oynadığım gibi oynuyorum. Gol, asist değil de şampiyonluk için oynuyoruz."

''Atletico Madrid'de oynadığım gibi oynuyorum. Gol, asist değil de şampiyonluk için oynuyoruz."

"Oradayken de öyleydim. Hücum sistemine bağlı kalıyoruz. Onu yapmak zordur ama yapmak zorundayız."

"Oradayken de öyleydim. Hücum sistemine bağlı kalıyoruz. Onu yapmak zordur ama yapmak zorundayız."

"Oyuncunun kazanması için takımın kazanması gerekir. Takım kazanırsa herkes kazanır.''

"Oyuncunun kazanması için takımın kazanması gerekir. Takım kazanırsa herkes kazanır.''

Beyaz Futbol'a özel açıklamalarda bulunan Arda, "Galatasaraylılığımı hiçbir şey değiştirmez. Ben Galatasaray'ın evladıyım" ifadelerini kullandı.

Beyaz Futbol'a özel açıklamalarda bulunan Arda, "Galatasaraylılığımı hiçbir şey değiştirmez. Ben Galatasaray'ın evladıyım" ifadelerini kullandı.
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