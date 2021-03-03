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Arda Turan sert çıktı: %85'iniz futbolu bilmiyorsunuz!

03.03.2021 21:27 | Son Güncelleme:
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Arda Turan sert çıktı: %85'iniz futbolu bilmiyorsunuz!

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, 2-1 kaybettikleri Ankaragücü maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Hakem kararlarını eleştiren Arda Turan, "Galatasaray'ın hakkını savunacak birileri her zaman çıkar, yönetim çıkar, kaptan çıkar, biz yetmezsek Fatih Terim çıkar. Adalet bizim üzerimizden sağlanacaksa, biz buna da razıyız." dedi.

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, 2-1 kaybettikleri Ankaragücü maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Hakem kararlarını eleştiren Arda Turan, "Galatasaray'ın hakkını savunacak birileri mutlaka çıkar. Adalet bizim üzerimizden sağlanacaksa, biz buna da razıyız." dedi.

Arda'nın açıklamaları şu şekilde:

"Rakibimizi tebrik ediyorum. Konu bize gelince üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. 8 hafta kazanan takım, bundan sonra da gelecektir. Söylemek istediğim bir şey var, kelimeleri doğru seçmek zorundayım çünkü farklı bir yargı sistemi var."

"Marcao'nun eli değince penaltı, Donk'a Kadıköy'de dirsek vurunca penaltı değil. Onyekuru'ya Alanya'da penaltı değil diyor, bakıyorsun darbe var. Diagne kırmızı görüyor topa dokunup, Arda'cığım tehlikeli diyor, Luyindama'ya olunca yeterince tehlikeli değil deniyor."

"Galatasaray'ın hakkını savunacak birileri her zaman çıkar, yönetim çıkar, kaptan çıkar, biz yetmezsek Fatih Terim çıkar. Ben ülkemde 16 maç kırmızı kart cezası gördüm, adalet üzerimden sağlanacaksa razıyım dedim."

"15-19 yaşındaki gençler için çalışmıyorsunuz, ülkenin geleceğini çöpe atıyorsunuz. %85'iniz Futbolun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bugün ayağımı uzatıyorum, ayağımı öyle kaldıramam, kaldırabilen akrobat olur."

"Biz orta yapınca faul, rakip orta yapınca top auta gidince faul. Orada VAR var ya, o yüzden. Galatasaray yine ayağa kalkar, şampiyon olur ama adaletli yönetin. Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz."


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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