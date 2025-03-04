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Arda Turan, Süper Lig devine imza atmak üzere! Sezon sonunda anlaşacaklar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2025 16:28
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Eyüpspor'da gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kariyerinde sıçrama yapmak için sezon sonunda Eyüpspor'dan ayrılmayı planlayan genç çalıştırıcı için Süper Lig devi devreye girdi.

Arda Turan, Süper Lig devine imza atmak üzere! Sezon sonunda anlaşacaklar...

Arda Turan'ın Eyüpspor kariyeri sezon sonunda sona eriyor... Gösterdiği performansla birçok takımın radarına giren Arda Turan için Süper Lig devi yakın temasa başladı.

EYÜPSPOR İLE HARİKALAR YARATTI

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Eyüpspor'u Trendyol 1. Lig'den alıp Süper Lig'e çıkaran Arda Turan, bu sezonun devre arasına kadar müthiş ilerliyordu. Takımın en iyi oyuncularının satılmasının ardından performansı düşen Eyüpspor, Avrupa hayalini riske atmıştı. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

SÜPER LİG DEVİ İSTİYOR

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Trabzonspor'un yakından ilgilendiği öğrenilen Arda Turan için sezon sonunda girişimlerin başlayacağı aktarıldı. Arda Turan'ın da Eyüpspor'dan ayrılmak istediği bilinirken, yeni sezonda Arda Turan'ın Trabzonspor'u çalıştırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu iddianın ardından Trabzonspor taraftarı Arda Turan için 'gel bizi şampiyon yap' şeklinde yorumlarda bulundu.

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