Fenerbahçe-Liverpool maçına damga vuran an! TRT spikerinin maç sonu sözlerine beğeni yağmuru: "Son gülen iyi güler Iraola!"

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları dün akşam oynanan seansla sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe Kadıköy'de tüm Türkiye'ye unutulmaz bir gece yaşattı. İngiliz devi Liverpool'u geriden gelerek 3-2 yenen Sarı-lacivertliler tarihi başarıya imza attı.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Her dakikası heyecan dolu maçta TRT spikeri Hünkar Mutlu'nun maç sonundaki sözleri de maçın önemli notları arasında yer aldı.

Liverpool'un İspanyol teknik direktör Andoni Iraola'nın takımının 2-1 öne geçtiği golün ardından gülümsemesi ekranlara yansımıştı.

Mutlu'nun o anları sosyal medyada gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.

"SON GÜLEN İYİ GÜLER IRAOLA"

Mutlu, Fenerbahçe'nin zaferi sonrası Iraola'nın gülüşünü hatırlatarak İspanyol hocaya göndermede bulundu.

Bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte Iraola'ya seslenen ve Fenerbahçe efsanesi İslam Çupi'nin sözlerini hatırlatan Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ve Iraola! Iraola sana da bir çift sözümüz var; o ikinci golde güldün ya, son gülen iyi güler Iraola, son gülen iyi güler Liverpool. Fenerbahçe son düdükle gülüyor işte böyle. Fenerbahçe kazanıyor. Fenerbahçe 3, Liverpool 2. İslam Çupi'nin "Fenerbahçe büyüklüğü başka bir büyüklük adı konamaz' dediği satırları hatırlatan bir gece. Dün belirsizliklerin gölgesinde, bugün Avrupa'nın manşetinde Fenerbahçe. Sadece maçı değil, umutlarını da kazanıyor Fenerbahçe."