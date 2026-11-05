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Fenerbahçe-Liverpool maçına damga vuran an! TRT spikerinin maç sonu sözlerine beğeni yağmuru: "Son gülen iyi güler Iraola!"

Fenerbahçe'nin dün akşam İngiliz dev Liverpool'u 3-2 mağlup etmesi dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Geriden gelen Sarı-lacivertlilerin maçtan galip ayrılması kadar TRT spikeri Hünkar Mutlu'nun maç sonundaki göndermesi de sosyal medyada gündeme oturdu. Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola'ya maç sonunda gönderme yapan Mutlu'nun o anları binlerce beğeni ve yeniden paylaşım aldı.

Fenerbahçe-Liverpool maçına damga vuran an! TRT spikerinin maç sonu sözlerine beğeni yağmuru: "Son gülen iyi güler Iraola!"
Doğukan Akbayır

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları dün akşam oynanan seansla sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe Kadıköy'de tüm Türkiye'ye unutulmaz bir gece yaşattı. İngiliz devi Liverpool'u geriden gelerek 3-2 yenen Sarı-lacivertliler tarihi başarıya imza attı.

Fenerbahçe-Liverpool maçına damga vuran an! TRT spikerinin maç sonu sözlerine beğeni yağmuru: "Son gülen iyi güler Iraola!" 1

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Her dakikası heyecan dolu maçta TRT spikeri Hünkar Mutlu'nun maç sonundaki sözleri de maçın önemli notları arasında yer aldı.

Liverpool'un İspanyol teknik direktör Andoni Iraola'nın takımının 2-1 öne geçtiği golün ardından gülümsemesi ekranlara yansımıştı.

Fenerbahçe-Liverpool maçına damga vuran an! TRT spikerinin maç sonu sözlerine beğeni yağmuru: "Son gülen iyi güler Iraola!" 2

Mutlu'nun o anları sosyal medyada gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe-Liverpool maçına damga vuran an! TRT spikerinin maç sonu sözlerine beğeni yağmuru: "Son gülen iyi güler Iraola!" 3

"SON GÜLEN İYİ GÜLER IRAOLA"

Mutlu, Fenerbahçe'nin zaferi sonrası Iraola'nın gülüşünü hatırlatarak İspanyol hocaya göndermede bulundu.

Bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte Iraola'ya seslenen ve Fenerbahçe efsanesi İslam Çupi'nin sözlerini hatırlatan Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe-Liverpool maçına damga vuran an! TRT spikerinin maç sonu sözlerine beğeni yağmuru: "Son gülen iyi güler Iraola!" 4

"Ve Iraola! Iraola sana da bir çift sözümüz var; o ikinci golde güldün ya, son gülen iyi güler Iraola, son gülen iyi güler Liverpool. Fenerbahçe son düdükle gülüyor işte böyle. Fenerbahçe kazanıyor. Fenerbahçe 3, Liverpool 2. İslam Çupi'nin "Fenerbahçe büyüklüğü başka bir büyüklük adı konamaz' dediği satırları hatırlatan bir gece. Dün belirsizliklerin gölgesinde, bugün Avrupa'nın manşetinde Fenerbahçe. Sadece maçı değil, umutlarını da kazanıyor Fenerbahçe."

Fenerbahçe-Liverpool maçına damga vuran an! TRT spikerinin maç sonu sözlerine beğeni yağmuru: "Son gülen iyi güler Iraola!" 5

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Liverpool fenerbahçe şampiyonlar ligi
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