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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! İlk antrenmanına çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında 3-2'lik tarihi bir galibiyete imza atan Fenerbahçe'de; yeni teknik direktör Emre Belözoğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü yönetiminde Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! İlk antrenmanına çıktı
Devrim Karadağ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak önemli bir zafere imza attı. Bu galibiyetin ardından sarı-lacivertli ekipte gözler Süper Lig'de oynanacak Çorum FK maçına çevrildi.

Fenerbahçe de Emre Belözoğlu dönemi başladı! İlk antrenmanına çıktı 1

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe de Emre Belözoğlu dönemi başladı! İlk antrenmanına çıktı 2

Liverpool karşılaşmasında ilk 11'de görev alan ve 60 dakikanın üzerinde sahada kalan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe de Emre Belözoğlu dönemi başladı! İlk antrenmanına çıktı 3

LIVERPOOL MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Emre Belözoğlu, Liverpool karşılaşmasını tribünden takip etmişti. Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkan isim ise teknik sorumlu Dirk Kuyt olmuştu. Hafta boyunca takımı karşılaşmaya hazırlayan Kuyt, sarı-lacivertlilerin 18 yıl aradan sonra Liverpool karşısında aldığı galibiyette önemli rol üstlendi.

Fenerbahçe de Emre Belözoğlu dönemi başladı! İlk antrenmanına çıktı 4

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE İLK SINAV ÇORUM FK

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak ilk sınavı Arca Çorum FK karşısında olacak. Sarı-lacivertliler, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede üç puan için sahaya çıkacak. Takım, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe de Emre Belözoğlu dönemi başladı! İlk antrenmanına çıktı 5

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Anahtar Kelimeler:
Emre Belözoğlu fenerbahçe
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