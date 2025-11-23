Arda Turan tarihi baştan yazıyor! 13 gol attılar

Ukrayna Premier Ligi’nde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, çıktığı son maçta Kiev ekibi Obolon Kyiv’i deplasmanda 6-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Shakhtar Donetsk, ligde üst üste aldığı galibiyet sayısını 4’e çıkarırken puanını 30’a yükseltti. Obolon Kyiv ise 16 puanda kaldı.
Bir önceki hafta SK Poltava’yı 7-1’le geçen Shakhtar, son iki maçında toplam 13 gol atarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.
Ukrayna temsilcisi, ligde 11 yıl aradan sonra ilk kez üst üste iki maçta 6 ve üzeri gol atma başarısı gösterdi. Shakhtar, 2014-15 sezonunda Donetsk Olimpik’i 6-0, Mariupol Illichivets’i ise 6-2 mağlup ederek benzer bir seri yakalamıştı.
