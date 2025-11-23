Arda Turan tarihi baştan yazıyor! 13 gol attılar

Ukrayna Premier Ligi’nde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, çıktığı son maçta Kiev ekibi Obolon Kyiv’i deplasmanda 6-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

SERİ 4 MAÇA YÜKSELDİ

Shakhtar Donetsk, ligde üst üste aldığı galibiyet sayısını 4’e çıkarırken puanını 30’a yükseltti. Obolon Kyiv ise 16 puanda kaldı.

SON 2 MAÇTA 13 GOL

Bir önceki hafta SK Poltava’yı 7-1’le geçen Shakhtar, son iki maçında toplam 13 gol atarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

11 YIL SONRA TARİHİ BAŞARI TEKRARLANDI

Ukrayna temsilcisi, ligde 11 yıl aradan sonra ilk kez üst üste iki maçta 6 ve üzeri gol atma başarısı gösterdi. Shakhtar, 2014-15 sezonunda Donetsk Olimpik’i 6-0, Mariupol Illichivets’i ise 6-2 mağlup ederek benzer bir seri yakalamıştı.