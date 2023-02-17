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Arda Turan, teknik direktör oluyor! İlk adresi herkesi şaşırtacak cinsten...

17.02.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon aktif futbolculuk kariyerine nokta koyan Arda Turan, teknik direktörlük için çalışmalarına başlamıştı. İlk adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olan Arda Turan'ın Ümit Milli Takım'ın başına geçeceği öğrenildi.

Arda Turan, teknik direktör oluyor! İlk adresi herkesi şaşırtacak cinsten...

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Arda Turan, teknik direktörlük görevine başlıyor. Adı birçok takımla anılan fakat futbolu bıraktıktan sonra TFF'nin Antalya'daki UEFA A ve B Lisans Antrenörlük kursuna katılan Arda Turan, teknik direktörlük için ciddi adımlar atmaya başladı.

"ERDEN TİMUR İLE DE KONUŞTUK"

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Arda Turan, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile karşılaşacağı maç öncesinde konuştu.

Turan, "Kalıcı çözümler için mutlaka deprem bölgesinde olacağız. Bunu Erden Timur ile de konuştuk. Oradaki çocukların sporu futbolcu sevmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

YENİ ADRESİNİ AÇIKLADILAR

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TRT Spor'da yer alan haberde, Arda Turan'ın Ümit Milli Takım'ın başına geçeceği yazıldı. Arda ile her konuda anlaşma sağlayan TFF, resmi duyuruyu yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Ümit Milli Takım'ın hocası olan Tolunay Kafkas ile yollar ayrılmış ama yeni hoca açıklanmamıştı.

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