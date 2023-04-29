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Arda Turan üçüncü maçında da kazanamadı! Eyüpspor Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı

29.04.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyeri pek de istediği gibi başlamadı. Eyüpspor ile teknik direktörlük kariyerine start veren Turan, takımın başına çıktığı üçüncü maçında da galip gelemedi. İşte detaylar...

Arda Turan üçüncü maçında da kazanamadı! Eyüpspor Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı

Spor Toto 1. Ligde heyecan 35. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynana mücadele başladığı skorla golsüz beraberlikle sonuçlandı.

ÜÇÜNCÜ MAÇINDA DA KAZANAMADI!

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Alınan bu sonuçla Arda Turan Eyüpspor'un başında çıktığı 3. maçında da galip gelemedi. Arda Turan ilk maçında Göztepe'ye 1-0 mağlup olurken, ikinci maçında Pendikspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

59 PUANA YÜKSELDİ

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Eyüpspor, aldığı 1 puanla puanını 59'a yükselterek 3. sıraya yerleşti. Puanını 38'e yükselten Tuzlaspor ise 12. sırada kendine yer buldu.

Gelecek hafta Eyüpspor, Boluspor'a konuk olacak. Tuzlaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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