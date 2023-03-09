Arda Turan ve Volkan Demirel derken Milli Takım'da sürpriz isim! Hamit Altıntop araya girdi, anlaşma an meselesi...

TFF'nin Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, sürpriz bir hamleye imza atıyor. Tolunay Kafkas'ın görevine son verildikten sonra yeni hoca arayışlarına başlayan TFF, nihai karara vardı.

ARDA TURAN VE VOLKAN DEMİREL

Özellikle Arda Turan'ın ismi ciddi ciddi Ümit Milli Takım için anılmaya başlamıştı. Sonrasında Volkan Demirel'in adı bu konum için geçse de bir gelişme yaşanmadı.

LEVENT SÜRME İSMİ ÖN PLANDA

Ümit Milli Takım için en güçlü aday Levent Sürme olarak görülüyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre Levent Sürme bu göreve getirilecek. Hali hazırda Ümit Milli Takım'da antrenör olarak çalışan Sürme'nin teknik direktörlüğe getirileceği iddia edildi.

YILDIRAY BAŞTÜRK SÜRPRİZİ

A Milli Takım'ın 2002 Dünya Kupası'ndaki unutulmaz isimlerinden Yıldıray Baştürk, yeniden milli takıma dönüyor. Hamit Altıntop'un önerisiyle görüşülen Baştürk'ün TFF Almanya sorumlusu olması bekleniyor.



