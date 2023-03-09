SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Arda Turan ve Volkan Demirel derken Milli Takım'da sürpriz isim! Hamit Altıntop araya girdi, anlaşma an meselesi...

Arda Turan ve Volkan Demirel derken Milli Takım'da sürpriz isim! Hamit Altıntop araya girdi, anlaşma an meselesi...

09.03.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF'nin Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Ümit Milli Takım için göreve geçecek kişi için düğmeye bastı. Kısa süre önce Tolunay Kafkas'ın görevine son veren TFF'nin yapacağı yeni hamle büyük merak konusu olmuştu. Arda Turan ve Volkan Demirel'in adı bu konum için geçse de son gelişmelerin apayrı olduğu iddia edildi.

Arda Turan ve Volkan Demirel derken Milli Takım'da sürpriz isim! Hamit Altıntop araya girdi, anlaşma an meselesi...

TFF'nin Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, sürpriz bir hamleye imza atıyor. Tolunay Kafkas'ın görevine son verildikten sonra yeni hoca arayışlarına başlayan TFF, nihai karara vardı.

ARDA TURAN VE VOLKAN DEMİREL

nn

Özellikle Arda Turan'ın ismi ciddi ciddi Ümit Milli Takım için anılmaya başlamıştı. Sonrasında Volkan Demirel'in adı bu konum için geçse de bir gelişme yaşanmadı.

LEVENT SÜRME İSMİ ÖN PLANDA

359614

Ümit Milli Takım için en güçlü aday Levent Sürme olarak görülüyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre Levent Sürme bu göreve getirilecek. Hali hazırda Ümit Milli Takım'da antrenör olarak çalışan Sürme'nin teknik direktörlüğe getirileceği iddia edildi.

YILDIRAY BAŞTÜRK SÜRPRİZİ

605074dbadcdeb1de4075345

A Milli Takım'ın 2002 Dünya Kupası'ndaki unutulmaz isimlerinden Yıldıray Baştürk, yeniden milli takıma dönüyor. Hamit Altıntop'un önerisiyle görüşülen Baştürk'ün TFF Almanya sorumlusu olması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler ve Klopp itirafı: Jesus'la görüştüm!Arda Güler ve Klopp itirafı: Jesus'la görüştüm!
Sergen Yalçın sesleri! Dirsek teması kuruldu, anlaşma bekleniyor!Sergen Yalçın sesleri! Dirsek teması kuruldu, anlaşma bekleniyor!
Jesus'tan ortalığı karıştıran açıklama! Galatasaray ayaklandıJesus'tan ortalığı karıştıran açıklama! Galatasaray ayaklandı
Anahtar Kelimeler:
Arda Turan Türkiye Milli Futbol Takımı Volkan Demirel Hamit Altıntop yıldıray baştürk aday tff fk verildi tff,

En Çok Okunan Haberler

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Galatasaray ihya olacak! Arabistan Prensi mest oldu, talimatı verdi

Galatasaray ihya olacak! Arabistan Prensi mest oldu, talimatı verdi

Icardi bombası patladı! G.Saray'dan ayrılıyor, hem de takasla...

Icardi bombası patladı! G.Saray'dan ayrılıyor, hem de takasla...

G.Saray sonrası adresi şimdiden belli oldu! Herkes şaştı kaldı...

G.Saray sonrası adresi şimdiden belli oldu! Herkes şaştı kaldı...

Ünlü profesör açıkladı, F.Bahçe taraftarı ayaklandı! 'Şükrü Saraçoğlu Gebze'ye taşınıyor'

Ünlü profesör açıkladı, F.Bahçe taraftarı ayaklandı! 'Şükrü Saraçoğlu Gebze'ye taşınıyor'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.